Trabajan Américo y Federación para fortalecer el sistema de salud en Tamaulipas

-Se avanza hacia el Sistema Universal de Salud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 08 de 2026.- En Tamaulipas se ha hecho un gran esfuerzo para fortalecer el sistema de salud y lograr que cada vez más, las y los tamaulipecos tengan mejor acceso, calidad y oportunidad de la atención médica, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Facilitar la accesibilidad y el acercamiento a los servicios de salud, el abasto de medicamentos, contar con nuevas unidades hospitalarias, mejor equipamiento, tecnología especializada, programas de salud desde la prevención hasta la atención de enfermedades crónico-degenerativas y la participación puntual en el sistema de federalización IMSS-Bienestar son logros y resultados que representan un cambio fundamental en el sector salud del Estado, expresó el mandatario tamaulipeco.

Este domingo, durante el programa Diálogos con Américo, a través de Radio Tamaulipas, el gobernador se refirió al tema “Un solo sistema de salud para cuidar”, en el cual destacó el impulso sin precedentes de los Gobiernos de la Transformación, para que la salud de las y los mexicanos sea un derecho humano, “una garantía que debe tener el estado y que se debe de brindar a todos sus ciudadanos”, dijo.

“Yo conozco el tema, ha sido mi vida profesional y yo les he dicho en varios foros que no había visto, a pesar de que concurrimos en varias administraciones federales con programas de salud, apoyos a los sistemas de salud, formas de financiamiento de los sistemas de salud, pero no me había tocado en mi vida profesional, el ver una visión humanista de la atención a la salud como ha sido en estas dos administraciones”, mencionó.

Agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum constantemente está evaluando, supervisando, apoyando y dando recursos económicos de acuerdo a la planeación y la proyección y los problemas que se puedan ir presentando para ir solucionándolos, ir teniendo una progresión y cada vez tener una mayor certeza en la calidad y la oportunidad de la atención médica para los mexicanos y las mexicanas.

Reconoció que este proceso no es un camino fácil, pero se está logrando con toda la voluntad política que sale desde la presidencia de la República y en Tamaulipas, por ejemplo, se han fortalecido nuestras instituciones; hay nuevos hospitales, en Madero y Matamoros, las unidades médicas están equipados con tecnología moderna y se han reequipado el centro oncológico, el hospital infantil y el Hospital General de Victoria.

“Se está mejorando la infraestructura de alta especialidad, y hoy el hospital de alta especialidad tiene la mejor tecnología de diagnóstico e imagen con resonancia magnética, con tomógrafo, un escáner tomográfico, que nada más hay dos a nivel nacional y que eso nos da una gran oportunidad de tener certeza y un diagnóstico más preciso y temprano y mejores oportunidades de tratamiento”, indicó.

Américo Villarreal se refirió al programa para contar con más de 12 mil consultorios médicos en el país y en el cual Tamaulipas participa puntualmente para ofrecer a la población nuevos espacios que pretende el Sistema Universal de Salud con capacidad operativa de atención médica de padecimientos cotidianos y cercanos a la gente.

De manera especial, mencionó también a la atención de padecimientos como el cáncer que ha pasado a ser la tercera causa de muerte a nivel nacional, pero que en Tamaulipas se brinda toda la atención oncológica asegurando el abasto de medicamentos y con los tratamientos que existen a través de cirugías, la quimioterapia o la radioterapia, pero impulsando también los programas de detección temprana

Agregó que como resultado a la atención que se brinda a mujeres embarazadas en Tamaulipas, durante los cuatro años de su administración, se ha logrado un avance significativo al pasar del lugar 30 a nivel nacional de la incidencia de riesgo de muerte durante el embarazo, a ocupar ahora el lugar 19.

“Tenemos ahorita afortunadamente alrededor de poco más de tres meses que en ninguna unidad hospitalaria del sector salud en Tamaulipas se ha vuelto a presentar un deceso de una mujer embarazada y esperamos continuar y agradecer todo el esfuerzo que hacen nuestros compañeros del sector salud para poner atención a esta área tan sensible social y que nos distingamos como en muchos temas en Tamaulipas de que podemos hacer y dar estos resultados”, mencionó.

El gobernador expresó su reconocimiento por la reciente instalación del Consejo Estatal de Salud, que permite a la Secretaría de Salud de Tamaulipas ser el órgano rector, normativo, supervisor y de análisis de la calidad y oportunidad de la atención médica que se da en la entidad, trabajando en corresponsabilidad con el IMSS-Bienestar y las demás instituciones del sector para alcanzar los mismos niveles de oportunidad y atención a la población.

Antes de finalizar el programa, Villarreal Anaya hizo mención de la celebración, del Festival del Mezcal que tuvo lugar este sábado, en el municipio de San Nicolás y felicitó también a las y los productores que recientemente lograron una destacada actuación en un evento de carácter nacional, en donde se puso de manifiesto la calidad de los destilados de Tamaulipas recuperando una tradición ancestral que da orgullo e identidad a toda una región del estado.