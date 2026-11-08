Reúne Guardia Estatal a cerca de 1,500 deportistas en su 4ta. edición atlética

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Noviembre 08 de 2026.- Con una destacada participación ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) celebró la 4ta. Carrera de la Guardia Estatal, justa deportiva enfocada en fomentar la actividad física y fortalecer la proximidad con las familias de la entidad.

Luego del banderazo de salida por el cuarto aniversario de la corporación, Carlos Arturo Pancardo Escudero, Secretario de Seguridad Pública, resaltó la positiva respuesta de la población. Durante el evento, el titular de la SSPT señaló que la competencia registró una asistencia aproximada a los 1,500 corredores de todas las edades en los circuitos de 5 y 10 kilómetros, consolidando este acto como un espacio de convivencia entre la sociedad y la Guardia Estatal.

Las y los participantes ganadores de los primeros tres lugares recibieron un reconocimiento e incentivos en efectivo de 3 mil, 2 mil y mil pesos en la categoría de cinco kilómetros; mientras que en la categoría de 10 kilómetros, los estímulos fueron de 5 mil, 3 mil y mil pesos.

El podio en la prueba de cinco kilómetros en la rama femenil quedó integrado por Ximena Flores Chávez en primer lugar, Melissa Vargas en segundo y Camila Alejandra Pedraza en tercero; mientras que el cuadro varonil lo encabezó Eduardo Antonio Velázquez Ruiz, seguido por Yerino Elizardo Becerra García y Jaime Eduardo Bocanegra García.

En la categoría de 10 kilómetros, la rama femenil estuvo liderada por Paula Ovalle, Rebeca Ramírez y Arely Rocha; en tanto que en la rama varonil los triunfadores fueron José Carlos González Medrano, Ángel Sáldate y Juan Carlos Rico Hernández.

Finalmente, el titular de la SSPT agradeció a todas y todos los asistentes por su entusiasta participación e invitó a la comunidad a sumarse a la edición del próximo año, reconociendo el esfuerzo del personal operativo y la respuesta de la ciudadanía.