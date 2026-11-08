POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Maki y Olga ¿De qué cuero saldrán mejores correas?

Las senadoras de la 4ª T, una por el PVEM y la otra por Morena, llegaron a un enfrentamiento, no por tener puntos contrarios en el debate parlamentario, en temas que pudieran ser para el provecho de sus representados. No, no fue por tener diferentes puntos de vista en cuestiones legislativas, sino porque se traían “ganas”, de exhibirse una y otra, y lo lograron.

Dieron el espectáculo, lo peor del caso es que dadas las dimensiones y circunstancias del momento político, el desencuentro difícilmente va a para ahí.

Y es que dice el refranero, refiriéndose a esta clase de eventos político, siempre será un atractivo para el respetable que observa, ver, de que “cuero salen mejores correas”. Y en esas estamos, porque esto apenas empieza.

¿Qué pensará el Gran Dedo Elector de este suceso? Porque se trata de las dos principales figuras en el tema de la sucesión en Tamaulipas, y el espectáculo que ofrecieron no es algo que pueda pasar desapercibido, y júrelo, que el “mismísimo” día que ocurrió, ya estaba sobre el escritorio principal de Palacio Nacional una tarjeta informativa reportando el suceso.

¿POR QUÉ FUE EL DESENCUENTRO? Pero además de lo ríspido del asunto, el contenido de la pregunta de Maki que conllevan una velada acusación, proviene de un trascendido presentado en el espacio de la periodista Susana Uresti, y que se refieren a un posible financiamiento de ataques mediáticos provenientes de patrocinadores relacionados con Olga Sosa.

En la contra parte, la senadora tampiqueña acusa a Maki de promover una campaña de desprestigio en su contra, dijo que lo hace mediante el presunto uso de recursos del Ayuntamiento de Reynosa que preside el hijo de la legisladora del PVEM, Carlos Peña Ortiz y asegura que los ataques se han venido realizando durante los últimos tres años.

Al respecto Maki explica posteriormente al incidente, lo que pensaba plantearle a su compañera de legislatura, y que finalmente la negativa de Sosa, fue contraproducente porque el tema se hizo viral, el video de lo que Ortiz iba a preguntarle a Olga, está circulando en las redes.

La senadora Sosa debió haber actuado de inmediato, incluso antes de que Maki se propusiera abordarla, haber negado la autoría de los ataques mencionados por Uresti, y eso hubiera desactivado cualquier malestar. Y como el que nada debe nada teme, incluso le estaría pidiendo a Uresti una explicación. Todo eso en el entendido de que no es responsable de los dichos.

Ahora, siendo tema público, cualquier reportero le puede preguntar a la senadora Sosa, no lo que cuestiona Maki, sino lo que trascendió en el espacio de Susana Uresti.

Lo que queda de este episodio, no es cualquier cosa, porque siendo adversarias políticas, hoy el clima no es ideal para la competencia de dos aspirantes con condiciones reales de competir por la gubernatura.

En otros tiempos el gobernador en turno, llamaría a ambas a limar asperezas por el bien del partido y del proceso electoral que se avecina, porque es el jefe político de la plaza, ni más ni menos.

Pero estamos en otros tiempos y sobre todo en otras prácticas que están muy lejos de un ejercicio táctico-político.

EN MARCHA OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL CRI MATAMOROS. – En Matamoros el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) viene prestando un servicio asistencial eficiente y generoso bajo la batuta del Sistema DIF que preside la señora Ana de Granados y del apoyo del alcalde Alberto Granados, quien precisamente entre sus apoyos a la institución, está la entrega de 30 sillas de ruedas que facilitarán la movilidad de igual número de personas y representa un apoyo importante para las familias de los beneficiados.

Pero es el trabajo y entusiasmo de la presidenta del DIF Municipal, Ana de Granados, quien encabeza un equipo humano, que hace posible la asistencia integral de estas personas que se atienden en el CRI, institución que brinda más de mil consultas semanales gratuitas en psicología, terapia de lenguaje, pedagogía y rehabilitación física, entre otras. Asimismo, se construyen tres nuevos consultorios que estarán destinados a la atención de niñas y niños con autismo.

También se trabaja en la rehabilitación de la alberca del CRI, la cual tiene ocho años sin utilizarse, y ahora, será recuperada para ampliar las alternativas de terapia de rehabilitación física que se ofrecen a la población. Sin duda, hay trabajo y compromiso por parte de la presidenta del DIF Matamoros, que cuenta con el apoyo de su esposo, el alcalde.

BUSCA LA UAT SOLUCIONAR PROBLEMA CLIMATOLÓGICO. – La Universidad autónoma de Tamaulipas puso en marcha un proyecto de monitoreo térmico en viviendas sociales de la zona sur del Estado, con el objeto de evaluar suficiencia energética, mejorar la calidad de vida de la población y proponer alternativas que reduzcan el impacto económico en los hogares. Al frente de esta propuesta científica, se encuentra la investigadora, doctora Elda Margarita Hernández Rejón, de los cuadros académicos de la Facultad de Ingeniería de Tampico.

La investigadora Elda Margarita Hernández Rejón, académica de la Facultad de Ingeniería de Tampico, compartió que ese trabajo se denomina “Simulación y validación de modelos de eficiencia energética mediante monitoreo térmico en viviendas sociales del sur de Tamaulipas”, el cual es desarrollado por el Cuerpo Académico Planificación Territorial y Desarrollo Sostenible de la institución.

Con este proyecto se busca crear soluciones a la problemática climatológica de la zona sur de la entidad, que enfrenta condiciones extremas de altas temperaturas y alta humedad.

Los investigadores de la UAT, se proponen detectar áreas de oportunidad que les permitan generar propuestas específicas de mejora, que no se limiten al diseño arquitectónico, sino que incluirán el uso de nuevos materiales y procedimientos en la construcción, pinturas o revestimientos especiales que ayuden a mitigar el calor.