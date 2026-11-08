Lleva DIF Tamaulipas Feria Mercado de Alimentos a Xicoténcatl en beneficio de más de mil familias

-Cada familia recibió 21 productos de la canasta básica sin costo, mediante un subsidio compartido entre el DIF Tamaulipas y el Gobierno Municipal

Xicoténcatl, Tamaulipas.- Noviembre 08 de 2026.- Más de 1,000 familias de diferentes colonias de Xicoténcatl participaron en la Feria Mercado de Alimentos “Come Bien, Vive Bien”, organizada por el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, en coordinación con las autoridades municipales.

Durante esta jornada, cada familia recibió 21 productos de la canasta básica, cuyo valor en el mercado local supera los mil pesos. Para que los alimentos llegaran sin costo a los beneficiarios, el DIF Tamaulipas subsidió el 70 por ciento de su precio, mientras que el 30 por ciento restante fue aportado por el Gobierno de Xicoténcatl.

La oferta incluyó aceite comestible, harina de maíz, queso, chorizo de puerco, acelgas, nopales, calabacitas, brócoli, cilantro, pepino, tomate, cebolla, zanahoria, chile serrano y tomatillo, entre otros productos. También se incorporó filete de pescado proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura.

La mayoría de los alimentos son cosechados y empaquetados por productores tamaulipecos de distintas regiones de la entidad, a quienes el DIF Tamaulipas compra su producción para acercarla a las familias mediante estas jornadas, al tiempo que respalda la actividad productiva local.

Con esta edición en Xicoténcatl, la Feria Mercado de Alimentos “Come Bien, Vive Bien” suma tres municipios visitados durante 2026: Matamoros, Soto la Marina y Xicoténcatl, con mil familias beneficiadas en cada uno. La estrategia contempla una próxima jornada en Ocampo, donde se proyecta beneficiar a igual número de familias.

A través de esta iniciativa, el DIF Tamaulipas contribuye a la economía familiar, promueve el acceso a alimentos de calidad e impulsa el consumo de productos cosechados por productores del estado.