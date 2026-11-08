Por: Raúl Terrazas Barraza

El doble propósito del Verde Ecologista

En el tema de partidos políticos, en el Verde Ecologista que maneja Manuel Muñoz Cano, se abrieron las puertas y ventanas para que un puñado de prospectos a candidaturas anden en territorio para superar las preferencias de los regeneracionistas y que, si la coalición que han tenido con el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador se mantiene, los verdistas sean la mejor opción.

Así fue como aparecieron, a manera de superhéroes verdes, Andrés Zorrilla Moreno, exalcalde de Ciudad Madero; Abad Smer Silva, exalcalde de Aldama en dos ocasiones; Cruz Walle, en Tula; San Juana López, en González; Héctor Canales González y Gloria Chávez, en Nuevo Laredo; Ramiro Cisneros, en Matamoros; Héctor Olivares, en Reynosa, y Guadalupe Salazar, en Abasolo.

Son casi una decena, pero habrá más por la idea firme de que haya mejores perfiles en el Verde Ecologista. Incluso, serán de doble propósito, porque de no ser la opción para el Partido Movimiento de Regeneración Nacional en la coalición, serán las y los candidatos del Verde solo, sin alianza, cosa que ha mencionado en repetidas ocasiones Muñoz Cano, aunque todo dependerá de los acuerdos nacionales, no de la intención estatal que él pueda tener.

De la misma manera, la jugada del verdismo tiene que ver con el impulso de perfiles limpios de huachicol en todas sus presentaciones y de cero nexos con los indeseables que se manejan al margen de la ley, porque en cuanto alguno sea cuestionado de manera pública, allí estarán los del Partido Verde, al parecer sin peros que les pongan para asumir la responsabilidad de contender por la coalición, obvio, solo en caso de ser necesario.

Los otros

Al alcalde de Río Bravo, el panista y experredista Miguel Ángel Almaraz Maldonado, no le pasó nada. Fue localizado luego de que, por allá en el estado de Zacatecas, no se supo de él, pero sí de las personas que le acompañaban. Hubo búsqueda y lo encontraron sano y salvo, en algo que más bien huele a autodesaparición para obtener notoriedad y, en caso de echar culpas, haya con qué, aunque perdieron validez porque ya está en Río Bravo.

En Madero, el alcalde Erasmo González Robledo, en su determinación por acercar el gobierno municipal a donde más se requiere y respaldado por el doctor Américo Villarreal Anaya, acudió a siete colonias: Vicente Guerrero, Primero de Mayo, Arboledas, Benito Juárez, Francisco Villa, Esfuerzo Nacional y Doña Cecilia, con la finalidad de entregar más de tres mil apoyos a las personas.

El Gobierno en Tu Colonia es una estrategia que le ha dado buenos resultados al jefe edilicio, porque la gente ve con buenos ojos que él se apersone, dado que les da la oportunidad de dialogar en forma directa y plantearle las necesidades que tienen y, a partir de ello, se determina el apoyo a través de los programas que tiene el municipio, como es el caso de Limpieza por Litro, con el cual se repartieron más de mil 500 litros de productos de limpieza.

De gran respaldo sirve a las familias la aportación del Ayuntamiento de Ciudad Madero, con despensas de canasta básica, verduras, huevo y hasta panecillos de todo tipo, porque se entregaron casi dos mil bolsas de ese producto.

Hubo también módulos de atención médica para favorecer la vacunación y el diagnóstico de personas que requieren ser tratadas para que su condición de salud sea adecuada, sobre todo para revisar cómo andan de su presión arterial y de azúcar en sangre, así como, a través de la promoción de la salud, hablar de la importancia que tiene la prevención de enfermedades.

Desde luego que la estrategia del alcalde maderense tiene similitud con la de algunos de sus homólogos. Incluso, hay reporte de otros ayuntamientos, como Nuevo Laredo y Mante, en donde las alcaldesas Carmen Cantú Villarreal y Martha Patricia Chío de la Garza están muy pendientes de las necesidades de la gente de las colonias y se anticipan a la población.

Por tanto, se cumple la máxima de González Robledo en el sentido de que un gobierno presente no espera que las familias lleguen a sus oficinas; sale a su encuentro, escucha y atiende necesidades.

El Gobernador de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya, habló en su programa radial de los domingos, Diálogos con Américo, del respaldo de su administración al sistema de salud para lograr que las y los tamaulipecos tengan acceso, calidad y oportunidad en la atención médica.

Asimismo, destacó el abasto de medicamentos y que las unidades médicas cuenten con equipamiento moderno, de tecnologías especializadas, pero también que los programas preventivos funcionen mejor, a efecto de reducir la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas.

Hizo ver que su gobierno tiene el apoyo en todos los sentidos de la Federación para el fortalecimiento del sistema de salud de Tamaulipas y, como domina todos los temas relacionados con la salud, ya que por unas tres décadas se desempeñó como funcionario del sector, comentó que, en especial, la forma de ver la salud desde la óptica del Gobierno mexicano es diferente por el factor humanista en la atención médica. Prueba de ello son los nuevos programas y la visita constante de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los hospitales.

Sin duda es una buena línea de investigación la que llevan a cabo en la Facultad de Ingeniería de la UAT en Tampico, porque quieren encontrar remedio para mejorar el confort y la habitabilidad de las viviendas en el sur de la entidad y extenderlo a todo el estado debido a las altas temperaturas que se registran durante la mayor parte del año, mismas que repercuten además en la economía de las familias al aumentar la demanda de energía eléctrica.

El proyecto de la doctora Elda Hernández Rejón plantea monitorear viviendas medias para hacer mediciones durante un periodo de tiempo y elaborar una simulación con el cruce de diferentes variables.

El equipo de investigación, que cuenta con el respaldo de la Facultad de Ingeniería y del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, instalará dispositivos tecnológicos de medición en los inmuebles seleccionados; luego recabará los datos para procesarlos mediante un software especializado, simular escenarios y detectar áreas de oportunidad.

La idea es generar alternativas básicas y de bajo costo que van desde el diseño de las viviendas hasta el uso de otro tipo de materiales y procedimientos constructivos, con revestimientos y pinturas que sirvan para mitigar el calor y la humedad, además de reducir el consumo de energía para que los recursos económicos de las familias alcancen para otro tipo de necesidades y no se vaya la mayor parte en el pago de la luz.