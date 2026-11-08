Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Carlos de Anda nada mas no levanta y no convence, es elitista

*Los Honores a la Bandera de este lunes 9 de noviembre serán en el Polyforum Victoria y le toca organizar a la secretaria de Economía. Los encabeza como de costumbre AVA

Sigue llamándonos la atención el posible ascenso en la política local neolaredense del -dizque- Aquí, azulado Carlos Germán de Anda Hernández, quien siempre hemos considerado como un político que le ha dado la espalda a la gente en los puestos que ha tenido, a pesar de los estudios y servicios que dice él ha presentado a la comunidad.

Sus actividades elitistas, de arrogancia y desprecio a la gente lo descalifican como un posible candidato a puestos de importancia. Su actitud negativa, clasista o sectaria lo descalifica como alguien cercano a la gente o de perfil morenista a fin a la 4T.

No se le ve por ningún lado el perfil que tienen los miembros del movimiento popular, partido político que hoy gobierna Tamaulipas y México. No reúne las características que tienen los morenistas y hacer cumplir su lema de, primero los pobres.

Un Arquitecto que presume tener sangre azul no puede ser gente de Morena. Sus padrinos políticos en qué le pueden ayudar ya que su imagen está deteriorada y con él quisieron jugar para la grande en Nuevo Laredo y en Tamaulipas. La bola ya está tirada y ni como regresarla.

NOTAS CORTAS

1.- De plácemes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Américo Villarreal Anaya por el reciente triunfo de Gina Hinojosa en Texas. La demócrata con raíces mexicanas y que el próximo 19 de enero asumirá el cargo como Gobernadora, por lo que se espera que su política migratoria no sea tan agresiva cómo la que ha mantenido Greg Abbott en los últimos años. Ella es descendiente de inmigrantes y seguramente habrá una excelente relación bilateral más equilibrada y dé mayor certidumbre al comercio y las inversiones en la frontera, por lo que se le acabo el corrido al Republicano Abbott, quien buscaba un cuarto mandato.

2.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, inauguró el tercer Coloquio Intersedes del Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos, en donde se comparten ideas, se fortalece la investigación y el seguir aprendiendo juntos. Dijo: creemos que la educación también debe ayudarnos a construir una sociedad más justa, donde se respeten la dignidad y los derechos de todas las personas.

3.- Por los pasillos de palacio de Gobierno se insiste que para principios del próximo año podría separarse del cargo el actual secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, para buscar convertirse en coordinador distrital de Morena para una diputación federal por la vía plurinominal. En términos políticos, el movimiento tiene una lectura muy clara: buscará abrirse camino rumbo a ese cargo de elección popular en las elecciones de 2027, por lo que, habrá que ver cómo se acomoda el tablero político dentro de Morena y seguramente ira en los primeros lugares.

4.- El alcalde de Tula, Rene Lara Cisneros, participó activamente y estuvo muy atento durante la primera Asamblea Informativa y tercera del día de Morena realizada este sábado pasado en la zona rural que comprenden habitantes del ejido 5 de mayo, cebollitas y tierras blancas; mismos que la respaldan y refrendan su compromiso con la transformación, donde también esta se construye desde estas tierras, escuchando y manteniendo al pueblo informado, sobre todo: “La Patria no se vende, se ama y se defiende”.

5.- Un saludo al buen amigo y colega Guillermo Guerrero Martínez, titular del Portal “El Grillo de Sanfer”, quien está algo delicado de salud. Animo hermano…sé que saldrás adelante.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco