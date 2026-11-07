Reciben nombramientos docentes de nuevo ingreso al sistema educativo estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 07 de 2026.- Con el propósito de que todas y todos los estudiantes tengan acceso a la educación, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) entregó 18 nuevos nombramientos a docentes que ingresan al nivel de educación básica.

Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica, presidió la ceremonia en representante de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en la entidad, acompañada por la subsecretaria de Planeación, Sylvia Isabel Martínez Guerra, y otras autoridades educativas.

La entrega de estos nombramientos cumple el compromiso que tienen las autoridades educativas del estado de garantizar el derecho que las y los estudiantes de Tamaulipas tienen de contar con docentes profesionales y enfocados con el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, expresó De los Reyes Vázquez.

Aseguró que la incorporación de las maestras y los maestros al sector educativo brinda nuevas oportunidades para acompañar el aprendizaje y la formación de niñas, niños y adolescentes, con base en un modelo humanista y de valores en beneficio del bien común, acorde con la visión de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Subrayó que con estas acciones se fortalece el servicio educativo en los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Güémez, Tampico y Altamira, donde se entregaron un total de 14 nombramientos para el nivel de primaria, 2 para preescolar, 1 para secundaria general y 1 para telesecundaria.

Destacó el compromiso que el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, tienen con la educación de las y los tamaulipecos y con el impulso a las y los docentes como protagonistas del crecimiento y bienestar de las comunidades escolares.