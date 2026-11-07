Promueve la UAT en Matamoros grupo estudiantil de psicología en apoyo a la salud mental comunitaria

Matamoros, Tam.- 7 de noviembre de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros (UAMM), promueve la consolidación del Grupo Estudiantil de Psicología (GREPSI), organismo de reciente creación enfocado en el desarrollo comunitario y la formación integral de los futuros profesionales de la salud mental.

GREPSI, conformado exclusivamente por estudiantes de la Licenciatura en Psicología, tiene como propósito central diseñar, implementar y evaluar proyectos, talleres y dinámicas de orientación dirigidas tanto a la población en general como a la propia comunidad estudiantil.

Bajo el lema institucional de la “Formación que transforma desde el conocimiento humano”, sus integrantes trabajan en la edificación de un vínculo permanente entre la universidad y la sociedad matamorense.

El plan de trabajo de GREPSI abarca la psicología educativa, social y laboral, articulado a través de directrices claramente definidas. En primer lugar, promueve la prevención y la salud mental comunitaria mediante la elaboración y distribución de folletería técnica orientada a la población civil; asimismo, diseña dinámicas asistenciales enfocadas en la atención y cuidado de sectores vulnerables como la niñez y las personas adultas mayores.

En este último rubro, la agrupación implementa un programa innovador de estimulación cognitiva que utiliza juegos adaptados para reforzar las funciones ejecutivas de la tercera edad, favoreciendo así sus relaciones familiares y su reintegración social.

Finalmente, contempla espacios de apoyo mutuo y acompañamiento estudiantil, orientados a fortalecer el tejido académico y la cohesión entre las y los alumnos de la Licenciatura en Psicología.

La participación en las actividades de GREPSI permite al alumnado sumergirse de forma gradual en entornos prácticos reales antes de su incorporación a las estancias preprofesionales.

Este modelo asistencial se desarrolla bajo un proceso de mejora continua y cuenta con la supervisión directa de docentes e investigadores calificados, asegurando que la intervención ante las problemáticas locales de Matamoros se ejecute bajo los más altos estándares éticos, rigor académico y excelencia profesional.