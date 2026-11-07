Premia Américo a productores de mezcal y entrega techumbre en San Nicolás

-Asistió al Primer Festival del Mezcal

San Nicolás, Tamaulipas.- Noviembre 07 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya premió a los tres primeros lugares del Festival del Mezcal San Nicolás 2026 y celebró que esta tradición ancestral en la región tenga un nuevo auge, convirtiéndose en una oportunidad para generar mejores ingresos y desarrollo para las familias tamaulipecas.

Acompañado por la presidenta municipal Analy Becerra Reséndez y los Secretarios de Turismo, Desarrollo Rural y la Secretaria de Economía, el gobernador entregó también la nueva techumbre en la plaza principal de esta comunidad, cumpliendo un compromiso realizado en una de sus anteriores visitas a San Nicolás.

“Estoy muy contento de estar con ustedes, de estar conviviendo y que San Nicolás por primera vez, creo, en su historia, hace un evento de alcance estatal con esta primera Feria Festival del Mezcal 2026…ahorita está de fiesta y está haciendo un evento a nivel estatal para difundir y aprovechar la proyección de mezcal”, expresó.

El mandatario estatal reiteró todo su apoyo a través de un fideicomiso de 10 millones de pesos para seguir impulsando la producción de mezcal artesanal y para aprovechar también la denominación de origen, que por muchos años fue relegada sin ningún beneficio para los productores.

El primer lugar del Festival de Mezcal fue para Los 3 Lozoya de San Nicolás; en segundo lugar se premió a Sierra de San Carlos y en tercer puesto el mezcal 3 Elenas, también de San Nicolás. Por iniciativa del gobernador se duplicó el monto de los premios económicos a las y los ganadores.

La presidenta municipal Analy Becerra dio la bienvenida al festival y aseguró que cada productor de mezcal en San Nicolás guarda el legado vivo de una rica tradición.

En su intervención Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo confió que este evento será el inicio de una nueva etapa de promoción, oportunidades y bienestar para San Nicolás y aseguró que desde la dependencia estatal, seguirán acompañando su esfuerzo, promoviendo las experiencias relacionadas con el mezcal artesanal, las visitas a los espacios de producción y las actividades culturales y gastronómicas de esta localidad.

Por su parte, Anabell Flores Garza, Secretaria de Economía expresó que a través del programa “Tamaulipas Tierra de Agave”, se apoya a 15 productores de San Nicolás, San Carlos, Jiménez, Miquihuana y Tula, destinando 8 millones de pesos que contribuyen a fortalecer sus negocios y mejorar su producción.

Agregó que el pasado 22 de octubre se celebró el Primer Festival del Mezcal y Tequila en la Feria Tamaulipas con la participación de diez marcas tamaulipecas, degustaciones y el taller de preparación de bebidas que fueron otra oportunidad para que más personas conocieran sus bebidas y sus productos.

Por último, Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura indicó que por instrucciones del gobernador, se impulsan acciones para ordenar y fortalecer el aprovechamiento de los agaves, particularmente en aquellas comunidades donde esta actividad representa una oportunidad económica.

Actualmente, explicó, se cuenta con cuatro autorizaciones de aprovechamiento universal no maderable que comprenden una superficie de 2,522 hectáreas con más de 19,300 toneladas de agave autorizadas para su aprovechamiento y además se realizan estudios técnicos para incorporar otras 6, 289 hectáreas al aprovechamiento regulado, incluyendo predios en los ejidos El Palmar y Las Vírgenes, ambos del municipio de San Nicolás.

Al término del evento protocolario, el gobernador hizo un amplio recorrido por los diferentes módulos de los participantes, además de convivir con los habitantes de esta localidad y degustar platillos típicos de la región.