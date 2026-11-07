La memoria sube a escena en la Feria del Libro UAT

La compañía universitaria “Vuelo en V” llevó al teatro los recuerdos que guardan los objetos familiares, en una puesta en escena que dio voz a las experiencias de las personas adultas mayores

Tampico, Tam.- 7 de noviembre de 2026.- Zulet Tobar Morales recuerda que su abuela tenía una caja de música con radio. Al hablar de su participación en Memorias: cartografías de los objetos antiguos, la actriz volvió a ese recuerdo y contó cómo el elenco recurrió a sus propias vivencias para dar forma a la obra. Sobre el escenario, los cuadros también sirvieron para hacer presentes a quienes ya no estaban.

La puesta en escena formó parte de la programación cultural de la Feria del Libro UAT y estuvo a cargo de la Compañía de Teatro de la Edad de Oro “Vuelo en V”, de la Secretaría de Vinculación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La obra propuso mirar de nuevo esos objetos que permanecen en las casas familiares y preguntarse qué historias podrían contar quienes los usaron, los cuidaron o decidieron conservarlos.

En entrevista, Tobar Morales agradeció a los maestros que acompañaron al elenco y explicó que el trabajo comenzó por reconocer lo que esos objetos significaban para cada integrante. La emoción que buscaron compartir con el público nació de ese ejercicio de recordar.

“La verdad fue primero nosotros sentirlo y poder transmitir a ustedes el valor de los objetos antiguos y de las cosas antiguas que nos deja la gente” , expresó.

Para la actriz, participar en la obra fue también una oportunidad de seguir aprendiendo y de encontrar en el teatro una forma de expresión.

Al hablar de los espacios que la Universidad abre a las personas adultas mayores, mencionó actividades tan distintas como el ajedrez, el básquetbol y el teatro. “Es un regalo que nos hace el poder venir y expresarnos de la manera que sea” , dijo.

En una feria dedicada a las historias, “Vuelo en V” compartió las que empiezan en casa, con una fotografía, un objeto guardado o el recuerdo de una abuela. Al llevarlas al escenario, el elenco abrió una conversación entre generaciones sobre lo que elegimos conservar y lo que podemos conocer de nuestra familia cuando alguien se toma el tiempo de contarlo.