Informa SSPT cierres viales y rutas alternas con motivo de la 4.ª Carrera de la Guardia Estatal en Victoria el domingo 8 de octubre

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 07 de 2026.- Con motivo de la realización de la Cuarta Carrera de la Guardia Estatal 2026 este domingo 8 de octubre que arranca a las 7:00 de la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) informa a la ciudadanía sobre los cierres de vialidades y exhorta a la población a tomar precauciones, así como a utilizar las rutas alternas habilitadas para facilitar la movilidad en la capital.

Debido al desarrollo de este evento deportivo, se mantendrá restringida la circulación vehicular sobre el tramo de la Carretera Interejidal en dirección al Libramiento Naciones Unidas, además del tramo del Libramiento Naciones Unidas con sentido hacia la Calzada Luis Caballero.

Como primera opción vial, los conductores procedentes de los ejidos La Libertad, Santa Engracia, La Presa y zonas aledañas que requieran dirigirse hacia el Libramiento Naciones Unidas, deberán redirigirse sobre la carretera a Laborcitas para incorporarse a la Carretera Ciudad Victoria – Monterrey.

Por su parte, quienes circulen por las etapas 1, 2 y 3 de la colonia Vamos Tamaulipas o la Carretera Interejidal con rumbo al Libramiento Naciones Unidas, podrán tomar las calles Honestidad y Humanidad, siguiendo por Camino a La Libertad para incorporarse al libramiento hacia el Eje Vial o continuar por la Av. Zeferino Fajardo Luna.

Finalmente, para los vehículos procedentes de la rotonda de Liverpool en dirección a la colonia El Mirador o Calzada Luis Caballero, la SSPT recomienda desviarse por el Eje Vial Lázaro Cárdenas para posteriormente tomar el Boulevard Emilio Portes Gil, reiterando el llamado a planificar traslados y acatar las indicaciones del personal desplegado en la zona.