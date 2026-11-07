Impulsa el rector Dámaso Anaya la vinculación empresarial y la innovación en la FCAT-UAT

Tampico, Tam.- 7 de noviembre de 2026.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, realizó una gira de trabajo en la Facultad de Comercio y Administración Tampico (FCAT), donde encabezó una serie de actividades orientadas a fortalecer la vinculación estratégica entre la academia, el sector productivo y la sociedad, así como la formación integral de los estudiantes.

Durante la jornada, el rector Dámaso Anaya presidió la apertura e inicio de actividades del Centro de Desarrollo Empresarial e Innovación Social, un espacio concebido como un puente de colaboración directa para detonar proyectos de emprendimiento, asesoría y soluciones innovadoras con impacto social en la región sur de Tamaulipas.

Asimismo, como parte del reconocimiento a la trayectoria y aportaciones del sector empresarial, se llevó a cabo la develación de placa de la Sala Empresarial “Mtro. Felipe Pearl Zorrilla”, en honor al destacado líder de la zona conurbada y miembro del Patronato Universitario, perpetuando su legado de vinculación entre la iniciativa privada y la máxima casa de estudios del estado.

En este marco, el rector de la UAT presidió la firma de convenios de colaboración con la Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y Altamira, A.C. (AAATA); la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Tamaulipas (CMIC); y la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).

En su mensaje, Dámaso Anaya reconoció la trayectoria del Mtro. Felipe Pearl Zorrilla, cuya enseñanza en las aulas de la FCAT permanece en las decisiones de sus alumnos.

“Maestro Felipe, esa es la huella que hoy le reconoce su universidad. Su contribución como fundador y jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de esta facultad forma parte de nuestra historia académica. Su trayectoria empresarial y su participación en el desarrollo comercial, industrial y portuario de Tamaulipas expresan una convicción que compartimos”, indicó.

En referencia al Centro de Desarrollo Empresarial e Innovación Social, señaló que se trata de un espacio donde los docentes y estudiantes responderán a las necesidades de las empresas y generarán soluciones.

Señaló que este centro ya muestra avances con 12 negocios en proceso de incubación, “más de 50 emprendedores y empresarios asesorados en propiedad intelectual, son pasos concretos para convertir una idea en una actividad productiva con posibilidades de crecer”.

Al hablar de los convenios, el rector dijo que esta vinculación abre caminos de colaboración y se contempla hacer investigación aplicada, capacitación, mentorías, consultoría, innovación y empleabilidad, todo, subrayó, con la responsabilidad social y desarrollo sustentable.

Por su parte, la Directora de la FCAT, Laura Esther Jiménez Ferretiz, señaló que el evento es una oportunidad para reconocer a los docentes que sentaron las bases de esta institución. Asimismo, celebró el inicio formal del centro empresarial cuya visión es ofrecer un acompañamiento integral a la micro, pequeña y mediana empresa.

En el marco de la ceremonia, el Mtro. Felipe Pearl Zorrilla agradeció el reconocimiento de la Universidad y señaló que así como aportó al posgrado durante sus años en la FCAT, actualmente también está dispuesto a seguir trabajando para engrandecer esta casa de estudios.

De igual forma, la presidenta de la CANACINTRA en el sur del estado, Cleotilde Treviño Castillo, aseveró que la firma del acuerdo significa construir un puente entre el conocimiento que se genera en las aulas y las oportunidades que se crean en las empresas. Asimismo, reconoció el aporte de la UAT en la formación de generaciones de profesionistas, empresarios y líderes comprometidos con la comunidad.

Cabe señalar que al evento acudieron, el alcalde de Madero Erasmo González Robledo, Rolando Ramírez Monroy, de la Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y Altamira; y Pablo Eduardo Haro, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Tamaulipas, así como ex directores e invitados especiales