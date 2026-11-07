Fortalece SET trabajo docente con academias regionales en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Noviembre 07 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la calidad educativa, impulsar el trabajo colegiado y mejorar el aprovechamiento académico de las y los estudiantes, la Secretaría de Educación de Tamaulipas llevó a cabo la Cuarta Reunión de Academias Regionales de Educación Media Superior en el COBAT plantel 01 de Nuevo Laredo.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, en representación del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, presidió la reunión y destacó la importancia de fortalecer la colaboración docente, la formación continua y la preparación de las nuevas generaciones ante los desafíos educativos, tecnológicos y sociales.

“Las academias son mucho más que espacios de reunión; son espacios de diálogo, reflexión y construcción colectiva. Cuando los maestros comparten experiencias, conocimientos, estrategias y buenas prácticas, enriquecen su labor y generan mejores oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes”, expresó.

Señaló que uno de los principales retos de la educación media superior es asegurar la capacitación y actualización permanentes del magisterio, particularmente en el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) y los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Asimismo, destacó que las nuevas generaciones enfrentan un entorno marcado por la tecnología, la inteligencia artificial y las transformaciones del mundo laboral, por lo que resulta fundamental desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, los valores y la capacidad de adaptación.

Durante la jornada académica, docentes de distintos subsistemas analizaron los resultados del Examen Diagnóstico de Educación Media Superior (EXADIEMS), identificaron aprendizajes prioritarios y compartieron estrategias pedagógicas para atender las principales dificultades detectadas en los planteles.

Afirmó que el sector educativo cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado, liderado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha colocado a la educación como eje fundamental de su administración, convencido de que es el motor más poderoso para la transformación social que se está viviendo en Tamaulipas y México.

Entre las autoridades educativas participantes estuvieron la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas; Olegario Muñiz Cura, comisionado responsable de la DGETI Tamaulipas; y Gil Marcelino Aguilar, director de Educación Media Superior, entre otras autoridades del sector educativo en la entidad.