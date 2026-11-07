Entrega SET 6 mil plazas docentes en administración de Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 07 de 2026.- Porque la educación es una de las principales prioridades del Gobierno del Estado, durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, se han fortalecido las acciones para atender las necesidades del sector educativo, mediante la incorporación de más maestras y maestros a las aulas, aseguró Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Se han entregado cerca de seis mil plazas, ya se entregaron en estos tres años de la administración del Dr. Américo Villarreal, muchas de ellas en áreas rurales, muchas de ellas en la frontera y en el sur del estado”, precisó.

Comentó que hace unos días se entregaron 18 nombramientos para docentes de primaria y secundaria de nuevo ingreso y que la próxima semana se entregarán 42 nombramientos más, por lo que se espera que, en lo que resta del año, se otorguen aproximadamente 200 plazas adicionales.

Mencionó que, debido a que cada año se producen jubilaciones, se requieren nuevas maestras y maestros para ocupar esos espacios y que, para el primer semestre de 2027, se esperan alrededor de 400 jubilaciones, por lo que se abrirá el mismo número de espacios para docentes de nuevo ingreso.

Reconoció que una parte importante para que estos nombramientos se entreguen de manera ágil es el buen trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación de Tamaulipas y la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a cargo del profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, por lo que confió en que continúen trabajando de esta manera.

Para finalizar, invitó a los medios de comunicación a la ceremonia que se efectuará el miércoles de la próxima semana, en la que el gobernador Américo Villarreal Anaya presidirá el reconocimiento a 300 maestras y maestros que cumplen 40 años de servicio docente.