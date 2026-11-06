Promueve Tamaulipas ciudades más ordenadas mediante planeación urbana responsable

La SEDUMA reunió a especialistas, autoridades, desarrolladores inmobiliarios y estudiantes en el Tercer Encuentro del Día Mundial del Urbanismo para analizar los retos del crecimiento urbano y la movilidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 05 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la planeación urbana, promover un crecimiento ordenado de las ciudades y generar mejores condiciones de bienestar para la población, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) llevó a cabo el Tercer Encuentro del Día Mundial del Urbanismo, denominado “Desarrollo de las Ciudades”, en el auditorio del Museo de Historia Natural de Tamaulipas (TAMUX), en Ciudad Victoria.

El encuentro reunió a especialistas, autoridades de los tres órdenes de gobierno, desarrolladores inmobiliarios, representantes del sector privado, profesionistas y estudiantes, quienes intercambiaron experiencias y conocimientos sobre los desafíos del desarrollo urbano, la movilidad y la importancia de impulsar proyectos de inversión que contribuyan al crecimiento sostenible de Tamaulipas.

Esta jornada se enmarca en la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a consolidar un desarrollo urbano responsable, en el que la infraestructura, los espacios públicos y las inversiones privadas se integren de manera armónica a las ciudades, priorizando en todo momento el bienestar y la calidad de vida de las familias tamaulipecas.

En representación del Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, el subsecretario de Desarrollo Urbano, Fernando Daniel Páez Suárez, encabezó los trabajos y destacó que el crecimiento de las ciudades debe acompañarse de una planeación estratégica que permita aprovechar eficientemente la infraestructura existente, mejorar la movilidad, fortalecer los servicios públicos y generar entornos más seguros, accesibles e incluyentes.

Uno de los temas centrales del encuentro fue la presentación de la forma en que la SEDUMA lleva a cabo la evaluación de los dictámenes de impacto urbano, como parte de los mecanismos técnicos que permiten analizar las implicaciones de los nuevos desarrollos y proyectos de inversión privada sobre la infraestructura, los servicios, la movilidad y las condiciones del entorno urbano.

Durante esta exposición se destacó que la evaluación de los impactos urbanos no solo busca prevenir posibles afectaciones a las comunidades, sino también contribuir al desarrollo de mejores proyectos de inversión privada, mediante la identificación oportuna de necesidades, la incorporación de criterios de planeación y la búsqueda de soluciones que favorezcan tanto a los inversionistas como a los habitantes de las ciudades.

Páez Suárez señaló que la inversión privada representa un importante motor para el crecimiento económico y la generación de oportunidades en Tamaulipas, por lo que resulta fundamental fortalecer la coordinación entre autoridades y desarrolladores, a fin de impulsar proyectos viables, mejor integrados a su entorno y que generen beneficios duraderos para la sociedad.

Asimismo, subrayó que uno de los principales objetivos de la política urbana es colocar a las personas en el centro de las decisiones, promoviendo ciudades con calles más seguras, espacios públicos accesibles y alternativas de movilidad que respondan a las necesidades de peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y automovilistas.

En este sentido, resaltó que la participación de desarrolladores inmobiliarios, especialistas y representantes de distintos sectores permite enriquecer el análisis de los retos urbanos y construir una visión compartida sobre la importancia de conciliar el crecimiento económico con el ordenamiento territorial y el bienestar colectivo.

Con estas acciones, la SEDUMA refrenda su compromiso de fortalecer los instrumentos de planeación y evaluación urbana, así como de mantener un diálogo permanente con los sectores público, privado, académico y social, para impulsar inversiones de mayor calidad, prevenir problemas derivados del crecimiento urbano y construir ciudades más ordenadas, seguras, accesibles y con mejores oportunidades para todas y todos los tamaulipecos.