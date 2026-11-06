Presenta ITACE obra académica sobre permanencia escolar en la Feria del Libro UAT 2026

Tampico, Tamaulipas.- Noviembre 06 de 2026.- Con el propósito de compartir experiencias y estrategias que contribuyan a prevenir el abandono escolar y fortalecer la formación de las y los jóvenes, la directora general del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), Claudia Anaya Alvarado, presentó el libro “Prácticas educativas en ITACE: reflexión y colaboración en busca de la permanencia escolar” durante la Feria del Libro UAT 2026.

En esta actividad también participó Celia Reyes Anaya, directora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 281 Victoria, quien, junto con la titular del ITACE, compartió con las y los asistentes los principales aportes de esta publicación, resultado del trabajo colaborativo entre instituciones educativas.

Anaya Alvarado compartió que la obra reúne experiencias, investigaciones y prácticas docentes que permiten identificar áreas de oportunidad y desarrollar estrategias orientadas a mejorar los procesos de enseñanza, favorecer la continuidad académica y brindar mayores oportunidades de desarrollo a la juventud tamaulipeca.

Destacó que este esfuerzo se enmarca en la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, y que implementa el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes colocan a la educación como la herramienta fundamental para forjar el bienestar social y la transformación de Tamaulipas.

La presentación formó parte de las actividades de la Feria del Libro UAT 2026, organizada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, bajo la rectoría de Dámaso Anaya Alvarado, como un espacio para fomentar la lectura, la investigación y el intercambio de conocimientos.

Con esta aportación académica, el ITACE reafirma su compromiso de impulsar una educación de calidad que fortalezca la permanencia escolar y contribuya a construir un mejor futuro para las y los estudiantes.