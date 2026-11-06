POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Retrato hablado del alcalde ideal para 2027

Ahí tiene usted, que la Inteligencia Artificial y las investigaciones sociopolíticas, han concluido en un diagnóstico que perfila el ideal para quien, sin ser el alcalde o alcaldesa perfectos para Cd. Victoria, porque no existe, pueden dar los mejores resultados en su desempeño. Así es como esos criterios concurren en un “retrato hablado”, que describen cuatro fundamentos idóneos, que son: Integridad moral, capacidad de gestión, empatía social y visión de futuro.

En el perfil del gobernante ideal figuran:

1º.- Cualidades humanas y éticas: honestidad a toda prueba, donde su prioridad es la transparencia, no ve el cargo como un negocio personal, o como un trampolín político, sino como un servicio. 2º.- Empatía activa: sabe escuchar a los vecinos, camina las calles de todos los sectores, no solo los favorecidos y entiende a los problemas cotidianos de la gente. 3º.- Humildad, reconoce cuando se equivoca acepta los criterios consultivos y está dispuesto a rectificar sus políticas.

Otra característica en el perfil del buen alcalde(sa), se refiere a la capacidad de gestión y técnica, la cual tiene varios pasos que son, preparación y liderazgo, significa que posee la formación en el terreno de la administración pública, urbanismo o áreas afines y sabe rodearse de técnicos expertos en lugar de repartir puestos por favores políticos; un punto más en el perfil del buen gobernante, eficiencia presupuestaria, consiste en saber dónde recortar gastos superfluos para invertirlos en servicios básicos como son, seguridad agua, pavimentación y salud.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONCILIACIÓN. – Una característica más del buen gobernante, es la rendición de cuentas, mantiene portales de datos abiertos actualizados, donde explica de manera sencilla en qué se gasta cada centavo de los impuestos; relación con la comunidad, incluye gobernanza participativa, que consiste en involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones mediante presupuestos participativos y consultas vecinales de inclusión social. Se refiere a que gobierna para todos, priorizando a las poblaciones más vulnerables, los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Un punto importante, es la conciliación: el alcalde debe ser un pacificador, que busca el consenso entre los diferentes sectores económicos sociales y políticos del municipio; hay una característica más, que se refiere a visión de futuro: Sostenibilidad que consiste en diseñar una ciudad transitable, promueve el transporte público eficiente, las áreas verdes y el cuidado del medio ambiente.

Todavía falta algo más: La innovación, implementar tecnología para simplificar trámites, sin burocracia, y mejorar la seguridad pública con inteligencia urbana. En resumen, el alcalde perfecto es aquel que logra combinar la firmeza para liderar la sensibilidad, para escuchar y la pulcritud para administrar.

Después de esta descripción, si ya tiene el nombre de la persona ideal. Victoria está de suerte, sólo hay que ayudar un poco a que lo descubran y lo incluyan como propuesta en el juego político que se avecina.

Lo dijimos líneas arriba, esta aportación que describe las características y valores que debe tener el próximo jefe edilicio de Cd. Victoria, se han generado con Inteligencia Artificial, y con los resultados de investigaciones académicas para el buen gobierno de la ciudad capital.

En esas condiciones ¡Arranca la caballada 2027!

UAT Y ANUIES EN EL COLOQUIO DEL DOCTORADO EN D.H.- En tan especial ocasión el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo que la dignidad humana es un derecho inherente y el fundamento de una sociedad justa, más allá de una concesión del Estado. Acompañado del secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, dio la bienvenida a titulares, docentes y estudiantes de las universidades participantes.

En el marco de este encuentro nacional, cuyo objetivo es vincular la investigación científica y el rigor académico con el bienestar social colectivo, el rector en su mensaje destacó que “si bien la Constitución establece la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, existe una responsabilidad ineludible para las instituciones, pues la justicia no basta con escribirla en las leyes, sino que debe hacerse realidad en la vida de las personas”.

El rector Anaya Alvarado, destacó que el Doctorado en Derechos Humanos, creado el 23 de junio de 2017 mediante un convenio entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversas universidades públicas, ha evolucionado gracias a la cooperación académica y la integración de nuevas instituciones, entre ellas la UAT.

TADDEI Y EL EFECTO DOMINÓ EN TAMAULIPAS. – Dado el escenario nacional originado tras descubrirse los actos de conflicto de interés y contrataciones irregulares en el INE, los partidos de oposición PRI y PAN preparan una estrategia revisora a los organismos electorales del país. En el caso de Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas pide que esos procedimientos se lleven a cabo a todos los organismos electorales del país, y que no se limiten a 2025, sino a años atrás.

El planteamiento de Ramos Salinas incluye al IETAM (Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas) y busca esclarecer posibles vínculos con empresas señaladas en investigaciones nacionales. Esta es una postura generalizada en todo el país, es lógico que exista sospecha de empresas bien identificadas en el caso Taddei 2026, que tienen nombre y apellido.

Nadie puede asegurar que los conflictos de interés descubiertos en 2027, no tengan antecedentes desde años atrás.

CONVOCA AMÉRICO A MEJORAR SERVICIOS DE SALUD El gobernador Américo Villarreal Anaya convocó a las y los presentes del sector salud, a seguir trabajando en unidad y aprovechar este reordenamiento que está teniendo el país, para lograr que Tamaulipas destaque en los primeros lugares y poder brindar mejores servicios y atención médica en beneficio de las y los tamaulipecos.

Esto ocurrió durante el acto de instalación y Sesión Ordinaria del Consejo General de Salud, un órgano de coordinación estratégica, consulta, evaluación y concertación permanente del Sistema Estatal de Salud. El evento tuvo lugar en el Polyforum, ante la asistencia de las y los integrantes del Consejo Estatal de Salud, en el que participan representantes del IMSS Ordinario, IMSS-Bienestar, ISSSTE, PEMEX, Secretaría de Marina, Sedena, instituciones médicas privadas, planteles educativos de nivel superior y funcionarios estatales y federales.

En esa ocasión el gobernador de Tamaulipas expresó: “Me da mucho gusto ver cómo cada una de nuestras instituciones se ha ido fortaleciendo en infraestructura, en mejoras de nuestros edificios, en la prestación de la atención médica, en mejores equipamientos para que tengamos alta tecnología para la atención de los padecimientos de quienes ya los aquejan”.

También se congratuló de la oportunidad que ofrece el nuevo Sistema Universal de Salud, que implementa, “mayor número de espacios, que están más cercanos a la gente, para que puedan tener la oportunidad inmediata de atención médica”