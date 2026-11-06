Impulsa Nutrimar-Común el bienestar de las familias tamaulipecas

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.- Noviembre 06 de 2026.- Como parte de las acciones del programa NUTRIMAR- COMÚN, la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, en coordinación con la presidenta municipal de Gustavo Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, realizó la entrega de 800 kilogramos de pescado en beneficio de 400 familias de este municipio.

Durante la jornada, el director de Proyectos Estratégicos y Sostenibilidad, Celestino Martínez Bernal, destacó que, mediante el incentivo Impulso a la Comercialización de Productos Pesqueros y Acuícolas, el programa genera un doble beneficio para las comunidades pesqueras.

Destacó que fortalece la economía de los pescadores ribereños al impulsar la comercialización de sus productos y, por otra parte, contribuye a la seguridad alimentaria de las familias tamaulipecas, al facilitar el acceso a proteína de alto valor nutricional.

La Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, a cargo de Jorge de Jesús Montagner Mendoza, en coordinación con las autoridades municipales continúa sumando esfuerzos para acercar productos pesqueros de calidad a quienes más lo necesitan.

“El programa NUTRIMAR-COMÚN continúa consolidándose como una estrategia que vincula el impulso productivo del sector pesquero con acciones de beneficio social, promoviendo una alimentación más accesible y mejores oportunidades para las comunidades de Tamaulipas”, refirió.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, refrenda su compromiso con el bienestar de las familias tamaulipecas, el fortalecimiento de la economía de los productores del sector y el desarrollo sustentable de la actividad pesquera.