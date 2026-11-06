Por: Raúl Terrazas Barraza

Consejo Estatal de Salud

El doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, dedicó casi todo el viernes seis de noviembre al sector salud, que, dicho sea de paso, es el ámbito en el que ha desarrollado gran parte de su vida profesional como médico, ya que fungió como director del Hospital General de Victoria y como funcionario de la Secretaría de Salud durante muchos años. Así que, con toda atención, dedicación y análisis de los temas tratados, se adentró de forma directa en el quehacer de la dependencia que tiene a su cargo el doctor Ricardo Guerrero Morales.

Primero, al filo del mediodía, tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Estatal de Salud de Tamaulipas, integrado por todas las instituciones públicas y privadas del sector, así como por representantes de asociaciones y colegios de profesionales de la salud.

El evento de instalación del órgano colegiado, desde el cual podrán tomarse medidas trascendentes para mejorar la salud pública de la entidad, se llevó a cabo en el Polyforum del Parque Bicentenario, en el suroriente de la capital tamaulipeca.

Villarreal Anaya hizo ver que el Consejo es un órgano de coordinación estratégica, consulta, evaluación y concertación permanente del Sistema Estatal de Salud; por ello, pidió trabajar en unidad para lograr que Tamaulipas destaque en los primeros lugares y pueda brindar mejores servicios y atención médica en beneficio de las y los tamaulipecos.

Forma parte del Consejo el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, al igual que representantes de universidades privadas y el secretario de Educación, doctor Miguel Ángel Valdez García, quienes, desde el sector educativo, tienen participación en la ejecución de acciones en salud y en aquellas que permiten, mediante la investigación, tomar decisiones adecuadas en favor de los habitantes.

El Secretario de Salud, doctor Ricardo Guerrero Morales, señaló que el primer acuerdo consistió en la aprobación del Reglamento Interior del Consejo y se autorizó la realización de las gestiones para su formalización conforme a la normatividad.

Con la formación del Consejo quedó reafirmado el compromiso de fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud de Tamaulipas como autoridad sanitaria responsable de conducir, regular y evaluar las políticas y acciones en la materia, mediante la articulación de los esfuerzos de las instituciones del sector.

Después, por la tarde, en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, el titular del Poder Ejecutivo participó de manera activa en la Junta de Gobierno, en la cual se analizan los avances trimestrales de todas las áreas de la Secretaría de Salud, con la finalidad de tomar acuerdos para que las metas previstas para el año puedan alcanzarse, en el entendido de que los resultados al primer semestre de 2026, de forma general, van más allá de la mitad de la meta anual.

Las otras

Desde hace tiempo, la pugna entre las senadoras de Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez y Olga Sosa Ruiz, se alcanza a ver en todas partes, debido a que ambas aspiran con determinación a ser las abanderadas de los partidos a los que pertenecen actualmente para competir por la gubernatura de la entidad en 2028.

El punto es que ya se derramó la primera gota del vaso lleno de agua y la legisladora de Tampico denunció la existencia de una campaña de desprestigio en su contra, porque quieren evitar que crezca políticamente y pueda afianzar sus aspiraciones. El asunto es que ambas trabajaron juntas; sin embargo, ahora cada una anda por su lado. La reynosense milita en el Partido Verde Ecologista y se habla con mucha seguridad de que será su candidata en 2028.

En tanto, la senadora del sur de la entidad se mantiene a la espera de ser considerada para la encuesta de la cual saldrá la candidata o el candidato en 2028. Incluso, como ocurrió este año, fueron designados enlaces del comité nacional en cada una de las entidades donde habrá relevo de gubernatura, situación que también se repetirá en las que cambiarán de administración en 2028.

Quienes resulten coordinadores de la defensa de la transformación podrían, a la vuelta de unos meses, ser vistos como los perfiles indicados para ser nominados a las candidaturas.

Desde luego, no son solo dos mujeres las que están en espera de la llegada del proceso de 2028. También mantiene un paso acelerado la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Cantú Villarreal, porque al concluir 2026 el tiempo se le vendrá encima y deberá medir el avance logrado en su proyecto hacia la candidatura al Gobierno del Estado. A partir del momento en que deje la presidencia municipal y ya sin cargo público, tendrá que mantener su trabajo político para no quedar fuera de la jugada.

Se supone que la alcaldesa está muy presente en el ánimo de las y los tamaulipecos, aunque debe quedar muy claro que un escenario es el actual y otro muy diferente será el posterior a las elecciones del seis de junio de 2027. También será distinto el panorama de octubre de ese mismo año, al que deberá agregarse uno más, ya de cara a enero de 2028, fecha en la que comenzará a clarificarse la designación de las y los candidatos de los partidos políticos para la sucesión gubernamental.