Fortalece Tamaulipas coordinación nacional para impulsar mejores condiciones laborales

Puebla, Puebla.- Noviembre 06 de 2026.- La coordinación entre las entidades federativas y el Gobierno de México para fortalecer las políticas públicas en materia laboral forma parte de las acciones que impulsa el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, con el propósito de ampliar las oportunidades de empleo, garantizar los derechos de las y los trabajadores y contribuir al bienestar de las familias tamaulipecas.

En este marco, el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emanuel Reséndez Gómez, participó en la Segunda Sesión Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Secretarías del Trabajo (CONASETRA), encuentro que congregó a representantes de las entidades federativas para fortalecer el diálogo, la colaboración institucional y el intercambio de estrategias en beneficio del sector laboral.

La sesión contó con la participación del Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Marath Bolaños López, con quien se compartieron perspectivas y acciones encaminadas a consolidar una agenda laboral que responda a los retos actuales del país.

Reséndez Gómez dijo que mediante estos espacios de coordinación, se busca fortalecer las políticas públicas, impulsar la generación de empleos dignos, ampliar las oportunidades de desarrollo y avanzar en la construcción de mejores condiciones de justicia laboral para las y los trabajadores de México.

Con estas acciones, Tamaulipas refrenda su compromiso de sumar esfuerzos con los distintos órdenes de gobierno en favor del desarrollo laboral y social, bajo los principios del Gobierno Humanista y de la Transformación de Américo Villarreal Anaya.