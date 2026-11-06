Estatales

Fortalece Secretaría de Economía coordinación y seguimiento a proyectos estratégicos

1 hora ago
1 minuto de lectura

— Anabell Flores Garza, titular de la dependencia, encabezó una reunión de trabajo para revisar avances, establecer prioridades y dar continuidad a los proyectos que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 05 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y dar seguimiento a los proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo económico del estado, la secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, encabezó una reunión de trabajo con subsecretarios, directores y personal de la dependencia.

Durante su primer encuentro con el equipo de trabajo como titular de la secretaría, Flores Garza revisó los avances de los programas y proyectos en marcha, así como los asuntos prioritarios que requieren seguimiento, con el objetivo de fortalecer la planeación y consolidar las acciones orientadas al crecimiento económico de Tamaulipas.

La secretaria de Economía destacó la importancia de mantener una dinámica de trabajo coordinada, cercana y orientada a resultados, que permita avanzar en los objetivos institucionales y fortalecer la atención a los sectores productivos de la entidad.

Asimismo, reafirmó su compromiso de dar continuidad a la política de desarrollo económico que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, enfocada en la atracción de inversiones, el fortalecimiento de las empresas tamaulipecas, la generación de empleos y la creación de mayores oportunidades de bienestar para las familias.

En este sentido, resaltó que la coordinación entre las subsecretarías y direcciones será fundamental para consolidar los programas institucionales, atender los proyectos en desarrollo y avanzar en las prioridades establecidas para fortalecer la competitividad económica del estado.

La secretaria de Economía refrenda su compromiso de trabajar con unidad, responsabilidad y visión de futuro, fortaleciendo la continuidad de los proyectos estratégicos.

1 hora ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Impulsa Nutrimar-Común el bienestar de las familias tamaulipecas

54 min ago

Promueve Tamaulipas ciudades más ordenadas mediante planeación urbana responsable

60 min ago

Impulsan coordinación interinstitucional para facilitar trámites de asociaciones religiosas en Tamaulipas

1 hora ago

Operan 67 Comedores de Bienestar en Tamaulipas

1 hora ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button