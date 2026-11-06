Fortalece Secretaría de Economía coordinación y seguimiento a proyectos estratégicos

— Anabell Flores Garza, titular de la dependencia, encabezó una reunión de trabajo para revisar avances, establecer prioridades y dar continuidad a los proyectos que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 05 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y dar seguimiento a los proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo económico del estado, la secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, encabezó una reunión de trabajo con subsecretarios, directores y personal de la dependencia.

Durante su primer encuentro con el equipo de trabajo como titular de la secretaría, Flores Garza revisó los avances de los programas y proyectos en marcha, así como los asuntos prioritarios que requieren seguimiento, con el objetivo de fortalecer la planeación y consolidar las acciones orientadas al crecimiento económico de Tamaulipas.

La secretaria de Economía destacó la importancia de mantener una dinámica de trabajo coordinada, cercana y orientada a resultados, que permita avanzar en los objetivos institucionales y fortalecer la atención a los sectores productivos de la entidad.

Asimismo, reafirmó su compromiso de dar continuidad a la política de desarrollo económico que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, enfocada en la atracción de inversiones, el fortalecimiento de las empresas tamaulipecas, la generación de empleos y la creación de mayores oportunidades de bienestar para las familias.

En este sentido, resaltó que la coordinación entre las subsecretarías y direcciones será fundamental para consolidar los programas institucionales, atender los proyectos en desarrollo y avanzar en las prioridades establecidas para fortalecer la competitividad económica del estado.

La secretaria de Economía refrenda su compromiso de trabajar con unidad, responsabilidad y visión de futuro, fortaleciendo la continuidad de los proyectos estratégicos.