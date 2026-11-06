EN OPINION DE

POR: FERNANDO INFANTE HERNANDEZ

Pues me dicen que el tema de los próximos Coordinadores de la Defensa la Transformación y la Soberanía Nacional de MORENA en Tamaulipas se podría estar aplazando hasta los primeros meses del próximo año 2027…Cuadros Morenistas que presumen tener buenas conexiones en la dirigencia estatal guinda me lo aseguran de esta manera…Claro que esto puede ser producto de una mala información o algo que no esté debidamente afinado…Pero la realidad es que en la dirigencia tamaulipeca de la 4T creo que no deberían de estarle estirando más a la liga, ya que corre el grave riesgo de reventarse con las consecuencias predecidas…Creo que si esto no se define para antes de que llegue a su fin el presente 2026, los que aspiran a este cargo que es la ante sala de la candidatura local pueden llegar al punto del infarto…Hasta de más está eso de que alarguen la definición, pues claro que el primer morenista del estado AMERICO VILLARREAL para diciembre deberá de tener ya en su escritorio la radiografía política de cada uno de los 43 municipios de Tamaulipas…Y para abundar a este respecto, el boleto municipal de MORENA para el 2027 deberá llevará el sello y la tinta indeleble del gobernador al tratarse de la elección de mediados de su mandato…Que no va a ganar con sus candidatos en los 43 municipios también es un hecho…Y es que los tiempos del carro político completo ya se terminaron, ya estos resultados pertenecen a la cosa del pasado…Cambiando de frecuencia la alcaldesa GLYNNIS JIMÉNEZ VAZQUEZ encabezó los festejos que por razón del Día de Muertos se desarrollaron el pasado domingo con la participación de catrinas y la premiación que presidió por la noche en la plaza principal…Los premios estuvieron muy buenos…Por cierto los dos panteones de esta comunidad fueron muy visitados sobre todo el lunes primero y es que pudimos ver que cientos de familias acudieron a llevar coronas, flores y presentes a sus familiares que se adelantaron en el camino y en muchos casos llevaron comida para degustarla en las tumbas de sus amados además de que en no pocos casos hasta música con duetos les llevaron o con canciones en sonidos…El sector comercial de las flores y las coronas como también muchas personas que se dedican a la elaboración en estas fechas se vieron beneficiadas con las ventas registradas y hasta personas que venden comida también les fue bien afuera del viejo panteón municipal…Por otro lado muchas felicidades para mi hermano del corazón JULIO CESAR BARRIENTOS CISNEROS, ya que en días pasados tomó protesta como presidente de la sociedad de ex alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UAT Campus Tampico…JULIO CÉSAR es originario del Ejido San José de las Rusias y la verdad es que sus años mozos no estuvieron llenos de abundancia en el tema económico, pero sus ansias de progreso y desarrollo personal y profesional lo sacaron adelante y la realidad es que es todo un triunfador en este plano dimensional…Felicidades, hermano!…La “Feria de la Alimentación” que se desarrolló en el Ejido Lavaderos a instancias del DIF Tamaulipas de manera coordinada con el sistema local y con el respaldo de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ benefició a más de mil familias de comunidades de la zona sur, ya que las despensas entregadas están valuadas en poco más de mil pesos cada una con el aporte económico del DIF estatal con el setenta por ciento y la alcaldesa le entró con el restante 30 por ciento del costo total…Es necesario puntualizar estas cantidades económicas para que la gente se de cuenta de como estuvo lo de estos apoyos y es que no faltan los que en las redes sociales se dieron gusto poniendo que el ayuntamiento no había puesto nada…Cambiando ahora hacia el asunto político creo que en Soto la Marina la mayor parte de los y las que aspiran a la candidatura a la presidencia municipal no han atinado a como abrir la puerta de acceso que conduce de manera directa hacia el despacho particular del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA quien es el dueño del balón, los vestidores y la cancha del juego interno de MORENA rumbo a las elecciones del próximo año 2027..No se puede acceder de manera alguna a la candidatura municipal de los guinda si no se cuenta con el aval del primer morenista de Tamaulipas…Que puede equivocarse el gobernador en algunos casos, es muy cierto…Pero de que la decisión de las candidaturas de MORENA está en sus manos, es igual de absolutamente cierto…Mientras que en asuntos del PAN a cargo de AUDELIO URBINA CONDE me reportan que este sábado 7 de noviembre, tendrán una reunión informativa a su militancia a partir de las 10 de la mañana en las oficinas ubicadas a espaldas del parque de convivencia, de la Colonia Tres de Septiembre…Que a nadie sorprenda si en un momento dado por el lado del PAN vayan a jugar por la alcaldía con un elemento externo, es decir, que pudieran ir en la boleta electoral representados por alguien que no necesariamente sea miembro activo de este partido…El apellido MEDINA se respira dentro de las filas azules y eso de que a algunos les guste y a otros tantos les incomode esto ya es otro tema…Dicen, no me lo crea que el patriarca HABIEL ya tiene el visto bueno por parte de la dirigencia estatal en donde manda galleta el TRUKO, a quien el amor por Soto la Marina no lo deja dormir en paz apenas se llegan los tiempos de política…Es tanto el cariño del TRUKO hacia su amigo HABIEL que en alguna ocasión no le importó darle contra a su propio partido y al gobernador en turno FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA con tal de ayudar a la marca MEDINA y eso que jugaban, por otros partidos…De esto que les comento el ex alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ es fiel testigo…Por cierto el ex Secretario del Ayuntamiento, JUAN CEPEDA forma parte desde hace buen tiempo del equipo de CARLOS SOLIS ORTIZ el alcalde del fronterizo municipio de Reynosa y gran amigo del clan MEDINA…Hablando de ex Secretarios del Ayuntamiento de Soto la Marina, que a nadie le sorprenda si por ahí se presenta en estos días próximos de campaña por acá el Lic. MARCO ANTONIO ROCHA AGUILERA…ROCHA fue candidato del PRI en aquella campaña que ganó por el PAN el médico ABEL GAMEZ CANTÚ y de igual manera fue secretario con LEONEL ARELLANO, MIRO GOMEZ y NEY TAVARES…Con RAQUEL ALONSO CARMONA se desempeñó durante un lapso como director de seguridad pública…Mientras tanto JORGE GUAJARDO no afloja el paso en sus trabajo de fortalecimiento a su partido MORENA y al lado de un nutrido grupo de sus seguidores sigue recorriendo las calles de Soto la Marina en el reparto de la revista Regeneración que es el medio de información del partido guinda…Si tomamos en cuenta que por ahora no se sabe de manera oficial nada en lo concerniente al boleto marsoteño guinda, entonces debemos de caer a la razón de que el buen JORGE anda haciendo lo correcto en su trabajo de campo…Y es que se asegura que los resultados que arrojen las encuestas en su momento van a influir en tales decisiones…Los taxistas locales se preparan rumbo a la próxima temporada de navidad y de fin de año para que sus unidades se encuentren en las mejores condiciones de acuerdo a lo que me comentó el líder sindical de este gremio RICARDO CASTILLO…Por lo general la recta final de cada año es buena para los taxistas por lo que esperamos que este 2026 no sea la excepción…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…