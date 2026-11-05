Tamaulipas, territorio clave para proteger ruta migratoria de la mariposa monarca

-Especialistas, investigadores y autoridades ambientales participan en el Tercer Foro Estatal para fortalecer las estrategias de conservación de esta especie migratoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 05 de 2026.- Proteger los espacios naturales que permiten a la mariposa monarca alimentarse y continuar su extraordinario viaje migratorio es una tarea que requiere la participación de todos. Con este objetivo, este miércoles inició en el Museo de Historia Natural de Tamaulipas (Tamux) el Tercer Foro Estatal de la Mariposa Monarca, que reúne a investigadores, autoridades ambientales y organizaciones civiles para definir acciones que contribuyan a la conservación de esta especie.

Tamaulipas ocupa un lugar importante en su recorrido migratorio, por lo que preservar los ecosistemas que utiliza durante su paso por la entidad resulta fundamental para su supervivencia.

Durante la bienvenida, el vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Leroy Soria Díaz, destacó que esta riqueza natural también representa una responsabilidad compartida, en la que el conocimiento científico y la participación ciudadana son indispensables para obtener resultados.

Señaló que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se trabaja para proteger el patrimonio ambiental del estado mediante estrategias que permitan conservar la biodiversidad y, al mismo tiempo, generar beneficios para las comunidades.

Explicó que este encuentro abre un espacio para intercambiar experiencias, identificar los principales riesgos que enfrenta la mariposa monarca y establecer acuerdos que den continuidad a las labores de investigación, monitoreo y protección de sus hábitats.

En representación del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, participó el director de Recursos Naturales y Manejo de Áreas Protegidas de la SEDUMA, Daniel Alejandro Peñaloza Medellín.

Por su parte, el director del Museo Tamux, César Augusto Juárez González, resaltó la importancia de acercar la ciencia a la sociedad y aprovechar estos espacios para promover una mayor conciencia sobre el cuidado del entorno.

“En el Tamux siempre serán bienvenidos este tipo de encuentros. Tenemos la instrucción del gobernador de ofrecer nuestros espacios para impulsar actividades que fortalezcan el conocimiento, la investigación y la conciencia ambiental entre la sociedad”, expresó.

La coordinación estuvo a cargo del director de Conservación de Especies y Ecosistemas de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Erick Rubén Rodríguez Ruiz, quien también impartió la conferencia “Conservación de la Mariposa Monarca en Tamaulipas”.

El programa incluye ponencias y paneles con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-México) y Pronatura Noreste, quienes comparten conocimientos y experiencias sobre los desafíos que enfrenta esta especie.

Uno de los principales propósitos es avanzar en la elaboración del Plan de Acción para la Conservación de la Mariposa Monarca en Tamaulipas, que permitirá definir metas, responsabilidades y medidas concretas para proteger sus áreas de alimentación y descanso.

Para ello, se instalaron cinco mesas de trabajo que abordan la restauración del hábitat, investigación y monitoreo, educación ambiental, participación social, conectividad de la ruta migratoria, así como mecanismos de coordinación, financiamiento y seguimiento.

Las actividades continuarán este jueves 5 de noviembre con una visita de campo a La Florida y los ejidos Magdaleno Aguilar (Santiaguillo) y Ávila y Urbina, en el municipio de Jaumave, donde los participantes conocerán las zonas de alimentación que utiliza la mariposa monarca durante su paso por territorio tamaulipeco.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas fortalece el trabajo conjunto entre instituciones, especialistas y sociedad, convencido de que cuidar los espacios naturales por donde transita esta especie también significa preservar la riqueza ambiental y el patrimonio que recibirán las próximas generaciones.