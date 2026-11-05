Tamaulipas Te Conecta completa la instalación de cabinas en 12 municipios

Noviembre 05 de 2026.- Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Acercar a las familias, reducir las barreras de comunicación y facilitar el acceso a los servicios públicos son parte de los objetivos de Tamaulipas Te Conecta, estrategia del Gobierno del Estado que, a través de la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital, ha completado la instalación de cabinas en los 12 municipios contemplados en esta iniciativa.

El secretario de Innovación e Inteligencia Digital, Edwin Tuexi Amaro, informó que las cabinas representan una herramienta de apoyo para comunidades donde la conectividad puede ser limitada, al ofrecer espacios accesibles para mantener contacto con familiares, incluso quienes viven en el extranjero, y facilitar la comunicación con las instituciones estatales.

El recorrido comenzó en Palmillas, donde el 26 de agosto se inauguró una de estas herramientas con la participación del secretario Tuexi Amaro, y de la alcaldesa Sindy Paoleth Monita Ramírez, en el marco de las estrategias Tamaulipas Te Conecta y Tamaulipas Te Atiende.

Enseguida, las cabinas llegaron a Cruillas, con la recepción de la presidenta municipal, Diana Vanessa Leal López; Burgos, representado por la presidenta del DIF Municipal, Marina Zúñiga de Garza; y Méndez, cuyo secretario del Ayuntamiento, Edgar de Jesús Escobedo Yáñez, participó en la recepción de esta herramienta.

La estrategia continuó en San Carlos, con la alcaldesa Gaudisela Ramírez Zavala al frente de la recepción, y en San Nicolás, con la participación del primer gestor, Nicolás del Castillo, durante la entrega oficial. Más adelante, la iniciativa llegó a Ocampo, con el alcalde Melchor Budarth Báez como anfitrión.

En Antiguo Morelos, la alcaldesa Evangelina Ávila Cabriales recibió al equipo encargado de la instalación, mientras que en Nuevo Morelos la recepción estuvo a cargo de un contralor municipal, en representación de la alcaldesa Yaneth Cristal Nájera Cedillo.

Posteriormente, Villagrán se incorporó a la estrategia, con la alcaldesa María Isabel Ríos Tovar como anfitriona de la entrega de esta herramienta.

Finalmente, las últimas instalaciones se concretaron en Miquihuana y Bustamante, donde las alcaldesas Gladis Magalís Vargas Rangel y Maricela Rodríguez González, respectivamente, recibieron las cabinas, completando así la cobertura de los 12 municipios iniciales previstos en el programa.

El funcionario estatal , dijo que las cabinas permiten realizar llamadas gratuitas a México, Estados Unidos y Canadá, además de brindar acceso al 070 Contacto Ciudadano y a información sobre trámites y servicios del Gobierno de Tamaulipas. Este canal permite a la ciudadanía consultar información y recibir orientación sobre las gestiones disponibles en las dependencias estatales, facilitando el acceso a los servicios gubernamentales y acercando la atención pública a sus comunidades.

Agregó que más allá de la infraestructura tecnológica, esta iniciativa contribuye a mantener cerca a las familias, facilita el contacto con las instituciones y ofrece alternativas para que las personas de comunidades con menor conectividad puedan obtener información y orientación. De esta manera, la población cuenta con un punto de acceso que reúne comunicación y atención gubernamental en un mismo espacio”, refirió.

Con la instalación de las 12 cabinas contempladas, Tamaulipas Te Conecta cumple su propósito de llevar alternativas de comunicación y acceso a servicios gubernamentales a los municipios participantes, contribuyendo a reducir brechas digitales y acercar oportunidades a más familias tamaulipecas, puntualizó.