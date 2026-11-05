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Recibe DIF de Soto la Marina unidad para atender a las personas con discapacidad

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A través del Programa “Lazos de Esperanz” se fortalece la atención con transporte adaptado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 05 de 2026.- El Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, entregó una unidad de transporte adaptado al municipio de Soto la Marina, con el propósito de facilitar la movilidad y el acceso a servicios de las personas con discapacidad.

La entrega fue realizada por la directora general del DIF estatal, Patricia Eugenia Lara Ayala, quien dio las llaves del vehículo a la alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, y a la presidenta del DIF municipal, María Fernanda Jiménez Vázquez.

El vehículo permite ampliar las opciones de traslado para las personas con discapacidad y sus familias, quienes requieren acudir a centros hospitalarios, escuelas, clínicas especializadas, así como a espacios culturales, deportivos y recreativos.

En lo que va de la actual administración estatal, el Sistema DIF Tamaulipas ha entregado unidades adaptadas a los municipios de Aldama, Díaz Ordaz, Tula, Victoria y Soto la Marina. En los próximos días se entregará otra unidad de este tipo al municipio de Madero.

Actualmente, el estado cuenta con un parque vehicular de 112 unidades de transporte adaptado, equipadas con rampas eléctricas y manuales, operadas por personal capacitado para brindar atención con calidad y calidez a las personas con discapacidad.

A través de estas acciones, los Mensajeros de Paz continúan impulsando mejores condiciones de movilidad, autonomía e inclusión, al facilitar que las personas con discapacidad puedan realizar sus actividades cotidianas y acceder a servicios de salud, educación y espacios de convivencia, contribuyendo así a su bienestar y al de sus familias.

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