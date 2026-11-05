Realiza INJUVE rodada como parte de la estrategia “Por la Paz y Contra las Adicciones”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 05 de 2026.- En una jornada llena de energía, creatividad e identidad cultural, la juventud victorense tomó las calles de la capital durante la rodada nocturna “Luces y Almas sobre Ruedas”. Con una asistencia de decenas de jóvenes, el contingente partió del Monumento a Pedro José Méndez y recorrió aproximadamente 13 kilómetros iluminando la ciudad con su tradición, hasta concluir en el patinadero del Estadio Marte R. Gómez.

Bajo la visión estratégica del gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, e impulsada de manera coordinada por la Secretaría del Trabajo a través del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), este encuentro reafirmó el compromiso de brindar a las y los jóvenes espacios sanos de expresión, desarrollo integral y participación comunitaria, señaló el Director General, Oscar Azael Rodríguez Perales.

Celebrado dentro de la estrategia “Por la Paz y Contra las Adicciones”, el recorrido combinó el deporte con el arraigo cultural del Día de Muertos. Numerosos ciclistas acudieron ataviados con atuendos alusivos a las tradiciones mexicanas, transformando la vía pública en un ambiente seguro, incluyente y festivo, enfocado a concienciar sobre los hábitos saludables y la prevención.

Asimismo, para incentivar la puntualidad y la activación física, las primeras 50 personas registradas recibieron playeras técnicas DRY FIT.

Durante la apertura del evento, el director general del INJUVE, destacó la importancia de la integración juvenil en estas iniciativas: “¡Cuando las juventudes se unen, los mensajes cobran fuerza y las causas se convierten en movimiento! Con “Luces y Almas sobre Ruedas” vivimos una jornada de entusiasmo, tradición y compromiso social. Me siento muy orgulloso de impulsar, desde el Instituto, actividades que nos recuerdan que construir un mejor futuro comienza con pequeñas acciones y con la participación de todas y todos”. Para finalizar, la velada concluyó en el patinadero del estadio con una animada rifa de obsequios entre los asistentes.

En la jornada estuvieron presentes representantes de distintas dependencias del gobierno estatal, como Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético; Rigoberto Carlos Almanza Ahumada, director de Participación Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); Cristina Mayela Lavín Sada, directora de Género e Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo; Jesús Gerardo Terán de los Reyes, subdirector de Gestión Municipal de la Subsecretaría de Gobierno; Sara González Crespo, jefa de Departamento de Atención a Jóvenes del Sistema DIF Tamaulipas; Geovanny Alain Sánchez López, secretario técnico de la Mesa de Paz, así como Luis Enrique Martínez Acuña, administrador de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines de Ciudad Victoria.