POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< La corrupción femenina en un mundo de hombres

Alguna vez, en una entrevista con un experimentado político, que ya no se encuentra en este mundo, le pregunté, si creía que las mujeres eran menos o igual de corruptas que los hombres. Y me respondió, “yo creo que somos iguales, el problema es que ellas todo lo quieren hacer, y para el trabajo sucio, siempre se busca a un tercero, porque, uno de funcionario, siempre debe tener las manos limpias”.

Es el caso de Guadalupe Taddei, que se puso de “pechito”, además de involucrar las tareas institucionales con relaciones afectivas, las cuales representan un alto riesgo cuando se rompen, porque, aunque nadie lo dice, parece que este fue el caso, y así, ni quien la pueda rescatar. Es obvio que no tiene el apoyo institucional superior, quizá la señora no cumplió con la regla de oro, que es ponerse a la orden de ese nivel de autoridad, por eso primero dijo que no renunciaba y terminó haciéndolo.

Creyó que era suficiente un precepto constitucional, no sabe que, en México las leyes y los acuerdos antes que caducidad, tienen interpretación subjetiva.

La cuestión es que ahora muchos ponen distancia con la señora Taddei, Morena se deslinda; Lorenzo Córdova Vianello explica su papel en el primer nombramiento de la señora en Sonora, donde asumió la presidencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana allá por 2014, en fin, la cuestión es que ahora todos niegan haber tenido que ver con sus ascensos dentro de la función electoral.

TODOS SE LAVAN LAS MANOS EN EL CASO TADDEI.- Si a Jesús lo negaron, porque no habrían de negar a Taddei. “No conozco al hombre dijo Pedro” en referencia al Señor. No hay punto de comparación, pero sí similitud en cuanto al espíritu que los mueve; la mujer poderosa que tenía entre sus manos el destino político de muchos y muchas, que cualquiera hubiera querido llamarse su amigo(a), hoy evaden cualquier relación con ella.

Nadie quiere ser autor o padrino de ese engendro del mal. Morena no puede negar que esperaba contar con las intervenciones de Taddei en casos complicados en las elecciones 2027 y 2030, es lo lógico cuando se está en la cúpula del poder, pero se deslinda de ella, dice que no la nombraron. Porque en México si para algo somos buenos es para crear artífices que den la imagen que reclama el momento. Efectivamente, literalmente el Partido Guinda no la nombró de manera directa, para eso jugó con 5 cartas, una de ellas la susodicha.

El tema es que se ha desatado una severa tormenta política y jurídica en México en territorio, ni más ni menos, del instituto que deberá organizar las próximas elecciones de 2027, y es urgente la reconstrucción de credibilidad de ese organismo. La difusión reciente de videos donde presuntamente pacta la repartición de ganancias de contratos millonarios con proveedores del instituto, incendió las reacciones en diversos frentes del gobierno y el arbitraje electoral.

Muchos sabían o tenían la idea del gran negocio que representa la contratación de los trabajos de imprenta para las elecciones, y como todo el contratismo en México, va acompañado del “comisionismo”, la tajada que se obtiene a través de la designación de proveedores, pero una cosa es sospechar, intuir y otra, es escuchar de viva voz de los actores principales de esta puesta en escena, la podredumbre que existe al interior de árbitro electoral.

INVESTIGAR A FONDO IRREGULARIDADES DEL INE: AMÉRICO. – En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya, está exigiendo investigar a fondo las presuntas irregularidades en las contrataciones del INE y los organismos electorales estatales, esto es el IETAM, con esto se respalda las investigaciones que ha impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum en los organismos electorales de los 31 estados y la Ciudad de México.

El mandatario sostuvo que la información presentada por el Gobierno federal, señala a una red de proveedores de materiales electorales cuyos antecedentes se remontan a varias décadas. El tema es esclarecer quienes mantuvieron y permitieron la permanencia durante muchos años de estos proveedores y bajo qué condiciones recibían los contratos.

El gobernador Villarreal afirmó, manifestó que deben investigarse las relaciones empresariales institucionales y políticas que involucran a Juan Carlos Padilla Aguilar, Guadalupe Acosta Naranjo y exfuncionarios electorales como Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo y Lorenzo Córdoba, son vínculos que requieren ser esclarecidos.

Respecto a Taidde Zavala, sostuvo que su trayectoria no puede atribuirse exclusivamente a Morena pues recordó que en 2014 fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora durante la gestión de Lorenzo Córdova, quien estuvo al frente del INE.

EGRESADA DE LA UAT PROMUEVE FOLCLOR DE TAMAULIPAS. -Egresada de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico (FCAT), presentó en el marco de la Feria del Libro UAT, su proyecto de emprendimiento en la confección de vestuario tradicional de Tamaulipas, una iniciativa, que fusiona los conocimientos administrativos y de negocios adquiridos en las aulas universitarias con su pasión por la danza, logrando expandir sus creaciones a diversas entidades del país y del extranjero.

Ella es Mariana Cortés Espinoza, quien compartió con la comunidad universitaria su historia de éxito como emprendedora de un proyecto que nació de la necesidad artística, y que hoy en día posiciona el traje campero tamaulipeco en distintos puntos de México y Estados Unidos.

La trayectoria de Cortés Espinoza en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), comenzó desde su infancia, ligada inicialmente a las artes escénicas. Tras integrarse al grupo Jazz UAT bajo la dirección de la maestra Lupita Ruiz Ortiz, desarrollando habilidades en jazz, danza urbana e hip hop, incursionó durante su bachillerato en el folclor mexicano, consolidando una estrecha relación con las expresiones tradicionales.

El vestuario campero de Tamaulipas es utilizado principalmente en el bailable de huapango de esta entidad y representa a la región de la Huasteca. Su diseño, en el caso femenino es más fresco, ligero, su falda es amplia y larga, estilizada con figuras representativas de la región. La indumentaria masculina es la guayabera blanca y pantalón vaquero.

Por lo que respecta al trabajo de diseño, Mariana Cortés resalta en sus trabajos el sello distintivo del estado, caracterizado por el uso de grecas, los tradicionales adornos conocidos como “barbas” y una amplia gama cromática que enaltece el patrimonio cultural de Tamaulipas.