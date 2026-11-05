Inaugura la Secretaría de las Mujeres el Centro LIBRE en González

Noviembre 05 de 2026.- González, Tamaulipas.- Como parte de la ampliación de los servicios de atención para las mujeres en Tamaulipas, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Marcia Benavides Villafranca, y el presidente municipal de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, encabezaron la inauguración del Centro LIBRE para las Mujeres en este municipio, ubicado en Guadalupe Victoria 886, Zona Centro.

Marcia Benavides informó que este espacio seguro ofrecerá servicios gratuitos de orientación jurídica, atención psicológica y trabajo social. También contará con actividades para el desarrollo personal de las mujeres, la promoción de sus derechos y la prevención y atención de las violencias de género.

Explicó que los Centros LIBRE forman parte de una estrategia nacional impulsada por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, que en Tamaulipas se ha fortalecido con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y la disposición de los gobiernos municipales para hacer posible su operación.

Con la puesta en marcha del Centro LIBRE González, el Gobierno de Tamaulipas fortalece su presencia en territorio y amplía los servicios de atención para las mujeres, reiterando el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada por su bienestar y autonomía, puntualizó Benavides.