Gana turismo de reuniones terreno en Tamaulipas y mueve su desarrollo: Sectur

-Congresos y convenciones elevan el perfil turístico de Tamaulipas y multiplica la derrama económica en pro de las comunidades

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 05 de 2026.- En el ámbito del turismo de reuniones, Tamaulipas registra un crecimiento sostenido y contundente, informó Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas.

Refirió que el segmento de congresos y convenciones se consolida como uno de los motores más dinámicos de la economía local, atrayendo visitantes y generando beneficios que se extienden a hoteles, restaurantes, transportistas, comercios, prestadores de servicios, entre otros.

“Con esta estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas avanza con paso firme hacia la consolidación de un turismo de alto impacto, capaz de detonar empleo, inversión y prosperidad en beneficio de sus comunidades”, agregó.

Además se cuenta con Conecta Tamaulipas, un nuevo servicio del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, donde se le brinda a las y los interesados toda la información que requieren para realizar sus grandes eventos en nuestra infraestructura del norte, centro y sur del estado, explicó

Las expectativas son especialmente alentadoras, se prevé cerrar el año con 53 eventos, cifra que ya incluye los compromisos de noviembre, como es el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos que se realizará del 26 al 29 de noviembre en Tampico y de diciembre y que superan claramente los resultados del año anterior.

Hernández Rodríguez, dijo que de cara a 2027, se continúan impulsando activamente nuevas postulaciones, entre los proyectos más destacados se encuentran un importante congreso de otorrinolaringología, así como una serie de eventos deportivos de gran convocatoria que prometen atraer a participantes y acompañantes de diversas entidades del país.

Puntualizó que en el calendario destacan el maratón de Tampico, programado para finales de enero o febrero; una atractiva carrera en la playa Miramar; una exigente ruta de ciclismo de montaña, y el Nacional de Salto de Cuerda que se celebrará en Ciudad Victoria.

Este último reunirá a niños y jóvenes de múltiples estados, convirtiendo a la capital tamaulipeca en sede de un encuentro deportivo de dimensión nacional, este avance refleja la creciente capacidad del estado para atraer y organizar reuniones de alto nivel, con personal certificado y un Tamaulipas, que dijo, seguro te enamora.