Por: Raúl Terrazas Barraza

El Consejo General Electoral tamaulipeco

El Instituto Electoral de Tamaulipas, como haya sido, quedó completo para hacer su chamba de organizar las elecciones locales del año que viene, cuyo proceso comenzó hace menos de dos meses y avanza conforme a la programación establecida en el calendario, cuyas fechas están plasmadas en función de las leyes electorales.

Que se agregaran las dos consejeras que faltaban dice bien del INE, porque al fin dio a conocer los nombres en virtud del análisis que llevaron a cabo, proceso en el cual el tiempo se los comió. Incluso llegó a pensarse que el Consejo General del IETAM podría quedarse más tiempo incompleto debido a la crisis que enfrenta el Instituto Nacional Electoral por los señalamientos en contra de algunos de sus directivos.

Por el lado de los partidos políticos autorizados para participar en la elección local de 2027, tampoco hay novedades respecto al ingreso de representantes, aunque se esperaban algunos cambios debido al reacomodo que existe en los comités estatales desde hace varios meses.

La silla que tienen en el Consejo General, aunque está ocupada, cuenta con suplentes más que listos para entrar al quite cuando sea necesario. Los recién llegados son Luis Tomás Vanoya Carmona y Jesús Gustavo García Rodríguez, del PAN; así como David Armando Valenzuela Barrios y Joaquina Alvarado Castillo, del PAZ; y Pedro Humberto Quintero Acosta y Benjamín de Lira Zurricanday, de SOMOS.

Los que ya estaban son Teodoro Molina Reyes y Gilberto Charles Sevilla, del PRI; Esmeralda Peña Jácome y Yoric Alessio Linares Álvarez, del Partido Verde Ecologista; José Guadalupe Soto Estrada y Agustín Jaime Rodríguez Sánchez, de Movimiento Ciudadano; y Felipe Gerardo Flores García Repper y José Alfredo Castro Olguín, de Morena.

También forma parte del Consejo General del IETAM Arsenio Ortega Lozano, del Partido del Trabajo, y está listo para suplirlo Erick Márquez de la Fuente, en caso de que el no tamaulipeco se vaya como candidato a diputado local o forme parte de la lista plurinominal para llegar al Congreso por esa vía.

Con la incorporación de las nuevas consejeras, Ma. Isabel Tovar de la Fuente y Krisna Judith Villado Mejía, y su integración al trabajo de las comisiones, cada paso que se dé contará con el respaldo de la legislación. Por ello, el consejero presidente, licenciado Juan José Ramos Charre, fue preciso al señalar que su llegada representa una oportunidad para enriquecer la deliberación del órgano colegiado, fortalecer la pluralidad de puntos de vista y mantener el compromiso institucional con elecciones libres, auténticas y transparentes.

El Consejo General Electoral tiene desafíos que deberá enfrentar con determinación, actuando con cabal rigor técnico, independencia de criterio y observancia inquebrantable de los principios rectores de la función electoral durante este proceso, que concluirá con las votaciones del seis de junio de 2027 y la entrega de los resultados a la ciudadanía y a los partidos políticos, principales actores de la contienda.

Los otros

Investigadores y estudiosos de los derechos humanos se reunieron en el sur de Tamaulipas, en Tampico, para llevar a cabo el Tercer Coloquio Intersedes del Doctorado sobre ese tema, organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES).

Desde luego, el tema siempre da para mucho. Es más, pudiera decirse que el asunto de los derechos humanos es interminable y tiene mil y una aristas que deben ser tomadas en cuenta, porque no se trata solo del respeto a los derechos de las personas, sino también de la contraparte; es decir, que los derechos humanos no sean un pretexto para acciones ventajosas.

La investigación de los derechos humanos implica, desde la óptica de los universitarios, comprender las causas de la desigualdad y generar conocimiento para transformar la realidad. De allí que el rector de la UAT, médico Dámaso Anaya Alvarado, pidiera a los estudiantes del doctorado poner la ciencia al servicio de la gente, en el entendido de que una institución de educación superior alcanza su verdadera grandeza cuando sus ventanas al aprendizaje, la investigación y la defensa del conocimiento mejoran la vida de las personas.

El rector, que poco antes había señalado que la dignidad humana es un derecho inherente y fundamental de una sociedad justa, más que una concesión del Estado, estuvo acompañado en la inauguración del coloquio por el secretario general ejecutivo de la ANUIES, doctor Luis Armando González Placencia.

Por cierto, este último hizo ver que existe una gran sinergia entre la UAT y la ANUIES, ya que el impulso a proyectos que conectan la educación, la investigación y la ciencia en beneficio de la sociedad es una característica de la Universidad. De manera que la complejidad de un programa de doctorado interinstitucional fue tomada como un reto y la respuesta ha sido exitosa, ya que participan ocho universidades públicas y privadas en una misma dirección.

Se ha formado una red nacional de investigación interdisciplinaria que, desde la ANUIES, se convierte en una herramienta adecuada para que la educación superior impacte más en la sociedad, y el tema de los derechos humanos que reunió a las instituciones de educación superior en el coloquio dejará resultados positivos