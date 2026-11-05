Por: Raúl Terrazas Barraza

Fiscalía electoral, los de siempre

Anda como un secreto a voces una relación de profesionales del derecho, de los que una o uno podría convertirse en titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Tamaulipas para el proceso que está en marcha desde el pasado 13 de septiembre y concluirá con la votación del primer domingo de junio de 2027.

Desde luego, la gran mayoría son los mismos de siempre, esos que creen que porque ya estuvieron en muchas partes a lo largo de su vida merecen sentarse en una muy cómoda oficina de la Fiscalía General del Estado para capear las querellas, denuncias e inconformidades sobre asuntos electorales percibidos por los actores políticos como delitos y que deberán ser investigados desde esa dependencia.

Su jefe será, desde luego, el fiscal general, Mtro. Jesús Eduardo Govea Orozco, y hasta pudiera pensarse que uno de los del listado sería el predilecto: Andrés Norberto García Repper Favila, quien está desde el pasado cinco de febrero como fiscal anticorrupción, luego de ser designado por el Congreso del Estado de entre un grupo que fue analizado por las y los legisladores.

Entre los de siempre figuran la doctora Lucía Graciano Casas; el abogado Jesús Miguel Gracia Riestra; el exprocurador José Ivés Soberón Tijerina; el licenciado José Antonio Martínez Torres; José Javier Córdova González; la abogada y diputada Mercedes Guillén Vicente, y el vocero de Seguridad, Willy Zúñiga Castillo.

Entre las y los menos ventaneados están la abogada María del Carmen Tejeda Ramírez y la licenciada Irene Josefina Rivara Vázquez, directora Jurídica y de Amparos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo jefe en este momento es García Repper Favila.

Todos estos nombres estarán en el Congreso del Estado para que las y los diputados los analicen y definan quién será el que se haga cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Eso sí, primero que nada tienen que cumplir con los exámenes de control y confianza, esos que se realizan en la Ciudad de México y en los que, como ya ha sucedido, hay quienes no dan el ancho.

Para la designación en el pleno de la Legislatura 66, la decisión debe ser por mayoría calificada. Esto quiere decir que las dos terceras partes de los 36 miembros del Congreso deben estar de acuerdo, es decir, 24; de no alcanzarse esa cantidad de votos, podría quedar pendiente y, luego de algún cabildeo entre los operadores del Poder Legislativo, concretarse la designación.

Respecto a los requisitos para ser fiscal de Delitos Electorales, se cuenta, entre otros, ser de nacionalidad mexicana; tener al menos 30 años de edad cumplidos al día de la designación; contar con título profesional de licenciatura en Derecho; poseer una experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de la profesión; tener buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso, además de aprobar las evaluaciones de control y confianza aplicables según la normativa vigente.

De esta relación de profesionales del derecho saldrá la sustituta o el sustituto de Krisna Judith Villado Mejía, quien presentó su renuncia con efectos a partir del 2 de noviembre de 2026, tras ingresar su escrito al Congreso del Estado, mismo que la aceptó al día siguiente, el tres de noviembre. En esa misma fecha, es decir, esta semana, rindió protesta formal como consejera electoral en el IETAM. Trabajó en la fiscalía por casi seis años.

Los otros

El reconocimiento del Institute of International Education (IIE) por la excelencia y calidad en la enseñanza del idioma inglés mediante las evaluaciones TOEFL, otorgado a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, representa un avance significativo para posicionarse a la vanguardia de las certificaciones de esa lengua extranjera.

Además, cumple con la determinación del rector Dámaso Anaya Alvarado para que el trabajo en materia de idiomas tenga mayor prestigio con el reconocimiento internacional que fue otorgado esta semana al Centro Universitario de Idiomas Victoria.

El evento TOEFL Awards 2026, en el marco de la edición 53 de la Convención Internacional de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés (MEXTESO), realizado en la ciudad de Puebla, fue el escenario para la entrega del reconocimiento a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

¿Qué significa este documento que prestigia al Centro de Idiomas? Una cosa muy sencilla: que se trabaja con instrumentos certificados a nivel mundial para que los estudiantes obtengan competencias fundamentales que potencien su formación integral y faciliten su inserción en entornos académicos y profesionales globales.

Además, y así se ve desde la oficina rectoral del médico Anaya Alvarado, es mérito del trabajo que lleva a cabo el personal del Centro de Idiomas, porque su dedicación ha permitido dar grandes pasos en la ampliación de oportunidades para la formación, la movilidad, que ahora es un gran atractivo porque los estudiantes acuden a prácticas en el extranjero, y el desarrollo profesional de las y los estudiantes, quienes obtienen acreditaciones para mantener vigente su nivel de dominio del idioma inglés.

En forma sistemática, la universidad pública de Tamaulipas se consolida en todas sus áreas, hecho que representa un crecimiento vertiginoso, al grado de alcanzar su mejor posicionamiento en la comunidad a la cual sirve y en la que impulsa el desarrollo mediante la incorporación de profesionales competitivos.