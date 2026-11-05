Fortalece Tamaulipas coordinación nacional para impulsar vivienda digna y ciudades mejor planeadas

– El ITAVU participó en una reunión de trabajo con integrantes del Senado de la República y organismos estatales de vivienda para fortalecer la planeación urbana y garantizar servicios básicos en nuevos desarrollos habitacionales

Ciudad de México.- Noviembre 05 de 2026.- Para que más familias tamaulipecas tengan acceso a una vivienda digna, con servicios básicos y mejores condiciones de vida, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), participó en una reunión de trabajo entre integrantes de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda del Senado de la República y el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI), donde se analizaron propuestas para fortalecer la política habitacional y el desarrollo urbano del país.

Esta participación responde a la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado una política social que busca no solo ampliar las oportunidades de vivienda, sino procurar que las familias cuenten con un patrimonio seguro, calles adecuadas, servicios públicos y espacios que favorezcan su bienestar.

Bajo esta encomienda, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Karl Heinz Becker Hernández, instruyó al director general del ITAVU y coordinador regional norte, Germán Fernández Guzmán, a fortalecer la colaboración con el Senado de la República y los organismos estatales para avanzar en soluciones que respondan a las necesidades de la población.

Durante el encuentro se abordaron temas como la diversificación de los esquemas habitacionales, la armonización de los instrumentos de planeación territorial con la nueva Ley Catastral y la propuesta de crear un fondo de reserva que contribuya al cumplimiento de las metas nacionales de vivienda impulsadas por el Gobierno de México.

También se destacó la importancia de compartir experiencias y fortalecer el trabajo entre las entidades federativas para mejorar la ejecución de programas que permitan a más personas acceder a un hogar.

En esta mesa participaron representantes de organismos estatales de vivienda, entre ellos José Antonio Chávez Rodríguez, de Chihuahua; Eugenio Montiel Amoroso, de Nuevo León; Luis Guillermo Medrano Barba, de Jalisco; Carlos Astudillo, de Querétaro, y Germán Fernández Guzmán, de Tamaulipas.

Uno de los planteamientos relevantes fue la realización de un nuevo foro con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a fin de establecer mecanismos que permitan asegurar la disponibilidad de energía eléctrica y agua potable en los futuros desarrollos habitacionales.

Para el Gobierno de Tamaulipas, contar con una casa representa mucho más que tener un techo. Significa ofrecer a las familias la tranquilidad de vivir en un entorno seguro, con infraestructura suficiente, acceso a servicios y oportunidades para construir un mejor futuro.

Finalmente, el ITAVU reconoció el respaldo y la disposición de la senadora Olga Sosa Ruiz para impulsar estos temas desde el ámbito legislativo, así como su compromiso de mantener abiertos los espacios de diálogo que permitan llevar las necesidades de Tamaulipas a las decisiones nacionales en materia de vivienda y desarrollo urbano.