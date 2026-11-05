Entrega SET Becas Avanza a estudiantes de Altamira y Madero

Altamira, Tamaulipas.- Noviembre 05 de 2026.- Con el propósito de apoyar la economía de las familias tamaulipecas y que las y los estudiantes continúen con su preparación académica, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) entregó las Becas Transformación “Avanza” para escuelas particulares en los municipios de Altamira y Madero.

La primera entrega se efectuó en el Auditorio Municipal “Reynaldo Castillo Portes” de Altamira, en donde el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, acompañado por el alcalde Armando Martínez Manríquez, presidió la entrega de estas becas que benefician a cientos de estudiantes para el ciclo escolar 2026-2027.

Posteriormente, el titular de la dependencia educativa se trasladó hasta la Unidad Deportiva de Ciudad Madero para entregar las becas a las y los estudiantes beneficiados de este municipio, en donde se contó con la presencia del presidente municipal Erasmo González Robledo.

Valdez García felicitó a las y los estudiantes por haber obtenido esta Beca Avanza como resultado de su buen desempeño académico a lo largo del ciclo anterior. Además, felicitó a las madres y los padres por apoyar e impulsar a sus hijos en su formación educativa.

Reconoció también a las instituciones educativas privadas por participar en este programa, que consiste en que cada escuela debe brindar becas que van del 20 al 80 por ciento para cubrir el pago de la inscripción y las colegiaturas, y que deben beneficiar al 5 por ciento de su matrícula.

Valdez García subrayó la importancia de que las instituciones que participen en esta beca, desde el nivel de educación inicial hasta el nivel superior, incluyendo estudios de especialidad, maestría y doctorado, sean planteles responsables y comprometidos con una visión de calidad, ya que para participar deben ser escuelas particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Precisó que, mediante este tipo de becas que se entregan a madres, padres de familia y tutores, se fortalece la permanencia escolar y se apoya a las familias tamaulipecas, gracias al impulso que el gobernador Américo Villarreal Anaya le brinda a la educación, haciendo que se convierta en una herramienta fundamental para el bienestar y el desarrollo en el estado.