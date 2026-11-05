Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Trayectoria y territorio, clave de Roxana Castillo en encuesta de Morena

¡Son tiempos de mujeres grandiosas, transformadoras y sin miedo al éxito!

La aspirante, dinámica y talentosa a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Padilla, Roxana Castillo Martínez, aseguró para el que esto escribe que, para triunfar en este proceso interno de Morena que se avecina, antesala de una eventual candidatura a la alcaldía de este municipio, se requiere trabajo constante en el territorio y una trayectoria política impecable.

La también Doctora de profesión, orgullosamente del poblado El Barretal afirmó que, su trabajo está debidamente respaldado no solo ante la clase política padillense, sino directamente frente a la ciudadanía y a eso le apostamos, dijo.

Siendo francos y al grano, lo que ya se sembró y construyó en tu trayectoria es lo que va a arrojar el resultado. Estas próximas semanas no van a transformar drásticamente la opinión pública ni la percepción”, señaló en vísperas de la encuesta que definirá a quien se perfilará como la carta fuerte del movimiento para los comicios de 2027.

Durante la entrevista, la morenista sostuvo que siempre ha construido su carrera “a ras de suelo” y entregando resultados, factores que confía serán valorados por la ciudadanía al momento de ser encuestada.

Tras registrarse en la contienda interna en tiempo y forma, Castillo Martínez no ha cesado en sus recorridos y reuniones con la militancia en las diversas comunidades del municipio.

En conclusión: “Si Morena quiere recuperar Padilla, es de la mano de la Dra. Roxana“. Tan es así que, en todas las encuestas serias aparezco como el personaje político más conocido del otro contrincante, precisó. Esto tiene una explicación: crecí en esta tierra que tiene historia agraria, con más de 100 años de fundación y con más de 35 años de trayectoria en el sector salud, preparación profesional y una amplia vocación de servicio comunitario de más de dos décadas.

Es muy importante recalcar que el dedazo debe quedar atrás. Esa tentación destruyó a otros partidos en su momento por las pugnas internas. Yo me siento muy tranquila con el método de Morena porque no solo evalúa quién es el más conocido, sino también atributos como la honradez (que es de los que más determina), el conocimiento del municipio, la cercanía con la gente y la capacidad que se tiene y esa es mi carta de presentación, expresó.

Nuevo algoritmo

En Padilla necesitamos un cambio verdadero, que quiera al pueblo, que esté limpia, con un liderazgo nato y la mejor opción es Roxana.

¿Es momento de la mujer?, claro que es momento de la mujer, pero de la mujer comprometida, honesta, que quiera a su pueblo y a la Dra Roxana le distingue su integridad y lealtad a su gente.

Más de 20 años de entrega al pueblo, aprendido y siempre con fe en el humanismo y la justicia social. Hoy Morena escoge a una de las mejores mujeres en todo el estado, hija de padres campesinos y profesional como médico especialista.

Morena ya tiene todo listo para la encuesta y elegir al coordinador o coordinadora a la presidencia municipal de Padilla, donde las preferencias electorales le dan una victoria aplastante, inalcanzable y abrumadora en Roxana Castillo, y es un hecho que saldrá avante a la hora de la definición. En pocas palabras, es la mejor opción, la favorita y es garantía de triunfo.

Por cierto, anótelo y diga que lo leyó en dialogando. En Tamaulipas hay piso parejo en la interna por Morena y se ha tenido total libertad y apertura. Tan es así que el gobernador AVA se mantiene al margen y ha dado a todos la libertad de participar y no ha mandado mensajes de apoyo hacia nadie. Así que, el que gane la encuesta es el bueno.

NOTAS CORTAS

1.- Sin mucho escándalo y muy cauteloso el Presidente Municipal de Victoria, Eduardo ‘Lalo’ Gattás Báez mueve a sus colaboradores sin mucho aspaviento. Quiere cerrar bien el año y con mucho dinamismo como empezó allá por el 2021. Qué bueno.

2.- La representante regional del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes en el Altiplano Tamaulipeco con sede en el Pueblo Mágico de Tula, la talentosa Socorro “Socorrito” García Castillo, fuerte aspirante a la candidatura de MORENA a la presidencia municipal de Tula, no para, organiza aquí, allá y acullá. Está en una comunidad, se mueve a otra, recibiendo el apoyo ciudadano, no solo de la militancia del movimiento, sino de cientos y cientos de familias tultecas. Las encuestas la posesionan bien y seguramente la veremos en la recta final.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.