Anuncia AMETEK expansión en Tamaulipas con 25 millones de dólares y 650 nuevos empleos

-Los proyectos en Reynosa y Nuevo Laredo fortalecerán la presencia de la compañía y la generación de oportunidades laborales en el estado

Noviembre 05 de 2026.-Reynosa, Tamaulipas.- La empresa AMETEK anunció su decisión de expandir sus operaciones en Reynosa y Nuevo Laredo, con una inversión conjunta de 25 millones de dólares y la generación de 650 nuevos empleos, de los cuales 400 corresponderán a Reynosa y 250 a Nuevo Laredo, tras evaluar alternativas en otros estados.

El anuncio se compartió durante una visita de la secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, a las instalaciones de la compañía en Reynosa, donde sostuvo una reunión con sus representantes para conocer los alcances de los proyectos de expansión en ambas ciudades. Actualmente, la empresa cuenta con 2,600 empleos en Reynosa.

Flores Garza destacó que esta decisión reafirma la confianza de AMETEK en el talento tamaulipeco y en las capacidades industriales de la entidad para desarrollar procesos de manufactura especializada.

La secretaria señaló que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se trabaja para facilitar la llegada y expansión de empresas, mediante el acompañamiento a sus proyectos y la coordinación con el sector productivo, con el objetivo de generar más oportunidades para las familias tamaulipecas.

Asimismo, resaltó la colaboración con McAllen Economic Development Corporation (MEDC) para promover oportunidades de inversión y fortalecer la vinculación económica regional y binacional, sumando capacidades a ambos lados de la frontera.

AMETEK es una empresa de manufactura especializada que atiende a diversas industrias mediante la producción de componentes de precisión y soluciones tecnológicas. Sus operaciones abarcan sectores como el médico, aeroespacial y de semiconductores, entre otros.

Durante la reunión participaron, por parte de AMETEK, Rogelio Arteaga, gerente de Seguridad Patrimonial; Josué Olave, director de Finanzas, y Paula Carrillo, gerente de Finanzas y Seguros. También estuvo presente Ángel Ortiz Salazar, representante en México de McAllen Economic Development Corporation (MEDC).

Por parte de la Secretaría de Economía participaron Gladis Guerrero, directora de Atención a la Industria; Brianda García, jefa del Departamento de Seguimiento a Proyectos de Inversión, y José Stolberg, jefe del Departamento de Clústeres. Estas expansiones fortalecerán la actividad industrial de Reynosa y Nuevo Laredo y la participación de Tamaulipas en cadenas productivas de alto valor agregado.