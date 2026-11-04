Refrendan inversionistas confianza en Tamaulipas; se abren dos nuevas unidades comerciales en Reynosa

La Secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, destacó que la confianza empresarial continúa impulsando la llegada de inversiones y la generación de empleos en Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.- Noviembre 04 de 2026.- Con una inversión de 670 millones de pesos y la generación de 250 empleos directos, Walmart de México y Centroamérica inauguró dos nuevas unidades comerciales, Walmart Supercenter y Sam’s Club “Libramiento Reynosa”, reafirmando la confianza del sector empresarial en Tamaulipas como un destino competitivo para la inversión y el crecimiento económico.

La Secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, participó en la inauguración en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya y destacó que la expansión de Walmart refleja el potencial económico de Tamaulipas y las condiciones de competitividad que ofrece la entidad para el establecimiento y crecimiento de nuevos negocios.

La titular de Economía señaló que, con el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se impulsa una política de desarrollo económico orientada a atraer inversiones que se traduzcan en empleos, mejores ingresos y mayores oportunidades para las familias tamaulipecas, fortaleciendo al mismo tiempo la competitividad de las distintas regiones del estado.

Flores Garza destacó que la relación de colaboración entre el Gobierno de Tamaulipas y Walmart de México y Centroamérica ha permitido avanzar en un programa de expansión que contempla 29 nuevas unidades comerciales y una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos, como resultado del diálogo y acompañamiento institucional para facilitar el desarrollo de proyectos empresariales.

Asimismo, subrayó que estas aperturas se realizan en un contexto favorable para la economía estatal, que durante el primer semestre de 2026 registró un crecimiento de 4.7 por ciento, ubicando a Tamaulipas en el tercer lugar nacional, resultado que refleja el dinamismo de sus sectores productivos y la confianza de las empresas que continúan invirtiendo en la entidad.

La secretaria de Economía reiteró el compromiso de fortalecer la vinculación de Walmart con las micro, pequeñas y medianas empresas tamaulipecas, mediante el desarrollo de proveedores y programas como Hecho en Tamaulipas, con el propósito de que más productos locales puedan integrarse a las cadenas de suministro y espacios de comercialización de esta empresa.

En la inauguración participaron el Presidente Municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz; Jorge Estrada Taracena, subdirector de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica; y José Ángel Lozano Delgado, director de Operaciones de Walmart, así como representantes de la compañía.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Economía, refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo las condiciones para atraer nuevas inversiones, consolidar la confianza del sector empresarial y generar más oportunidades de desarrollo, impulsando un crecimiento económico que se traduzca en empleos, bienestar y prosperidad para las familias tamaulipecas.