Promueve Gobierno del Estado recuperación de áreas verdes en Antiguo Morelos

Antiguo Morelos, Tamaulipas.- Noviembre 04 de 2026.- Como parte de las estrategias orientadas a fortalecer la conservación de los recursos naturales y promover el mejoramiento ambiental en la entidad, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, llevó a cabo una jornada de reforestación en el ejido Praxedis Guerrero, municipio de Antiguo Morelos, por instrucciones del secretario Antonio Varela Flores.

La jornada fue coordinada por personal de la Dirección de Fomento Forestal y se desarrolló en las instalaciones del campo de béisbol “Emiliano Zapata”, donde se realizó la donación y plantación de 500 árboles de diversas especies, seleccionadas por su adaptación a las condiciones ambientales de la región, entre las que destacan palo de rosa, lluvia de oro, níspero, sombrilla japonesa, almendro y jacaranda.

En estas actividades participaron alumnas y alumnos de la Escuela Primaria “Narciso Mendoza”, así como gestores de Bienestar y representantes de la Secretaría de Educación, quienes contribuyeron al desarrollo de esta iniciativa mediante el trabajo coordinado y la participación comunitaria.

La incorporación de la comunidad estudiantil tuvo como propósito fortalecer la educación ambiental desde edades tempranas, promoviendo entre las nuevas generaciones valores de responsabilidad, respeto y compromiso con el cuidado y la preservación de los recursos naturales.

Asimismo, esta acción contribuye al mejoramiento y recuperación de las áreas verdes, al tiempo que favorece el fortalecimiento de espacios públicos destinados a la convivencia familiar, social y deportiva, en beneficio de las familias de esta localidad.

Con esta jornada, el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, da continuidad a las acciones de fomento forestal y conservación ambiental, impulsando la colaboración entre instituciones y comunidades para contribuir a la protección del patrimonio natural de Tamaulipas y al desarrollo de entornos más saludables y sostenibles para las futuras generaciones.