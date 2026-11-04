POR: ANA LUISA GARCÍA G.

¿Está Tamaulipas libre de la influencia de Taddei?

A lo largo y ancho del país, en el debate político se cuestiona la posibilidad de que existan en el INE de cada entidad, figuras que ocupen cargos claves en la estructura vinculada a la ex consejera presidenta, situación que al parecer no se vive en Tamaulipas, pero habrá que esperar reacciones y actuaciones en los días venideros

Por lo pronto, la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ha generado en algunos estados, entre ellos Tamaulipas diferentes reacciones, que van desde frenar o hasta suspender las designaciones de funcionarios electorales.

En el caso de nuestra entidad la Comisión de Vinculación del Instituto, declaró desierta la convocatoria para la presidencia de su OPLE (Organismo Público Local electoral), al determinar que ninguno de los candidatos cumple con los requisitos de idoneidad. En pocas palabras se aplicó “una barrida”, que no deja dudas de que no habrá ninguna sombra de Taddei en la estructura electoral de esta entidad.

Otros estados que sufrieron el rechazo directo a los perfiles presentados para consejerías de sus OPLES, son Guerrero y Oaxaca, por vínculos políticos con la gestión saliente. Incluso en Veracruz ha impactado en la designación de candidaturas locales, aquellos que estaban “amarrados” hoy han quedado sin protección alguna.

El Consejo General del INE en Guerrero se impuso, al votar en contra de los aspirantes Víctor de la Paz Adame y Brenda María Ayala Terrazas, por presuntos conflictos de interés y ser elementos cercanos a la estructura de Taddei y de la exsecretaria ejecutiva, Claudia Arlett Espino.

En Oaxaca fue rechazada formalmente la postulación de Flor Angélica Enríquez García para ocupar una consejería local, bajo los mismos argumentos de vinculación política a la red de poder de la expresidenta Taddei.

Mientras que en Tamaulipas, por lo que respecta a los partidos de oposición, PRI y Movimiento Ciudadano, han mantenido bajo intenso escrutinio las evaluaciones y nombramientos realizados durante la gestión de Taddei. Al mismo tiempo, tras las revisiones colegiadas a los procesos de contratación y la estructura, se desencadenaron en cascada por lo menos 30 renuncias de funcionarios de primer nivel y coordinaciones técnicas dentro del árbitro electoral.

En el estado de Veracruz, la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE ha impactado a candidaturas locales que ya se daban por hecho, y es que los señalamientos de corrupción han generado diversas reacciones, rechazos a candidaturas locales, motivando el escrutinio de autoridades electorales.

En Tamaulipas, el impacto de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, se ha manifestado principalmente a través de la postura de los partidos políticos locales y las garantías operativas del árbitro electoral en la entidad.

RECONOCEN EXCELENCIA DE LA UAT EN LENGUAS EXTRANJERAS.- El Institute of International Education (IIE) reconoció la excelencia y calidad en la enseñanza del idioma inglés mediante las evaluaciones TOEFL, estos resultados cosechados bajo el rectorado del Doctor Dámaso Anaya Alvarado, vienen a consolidar su proyecto de internacionalización de la casa de estudios, en un signo más por la excelencia y calidad en la educación.

Testimonio de la visión estratégica del rector Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) consolida su proyección internacional al recibir un prestigioso reconocimiento del IIE, tras las evaluaciones del TOEFL, galardón fue entregado al Centro Universitario de Idiomas Victoria (CeUI Victoria) en la ciudad de Puebla, en el marco de la ceremonia TOEFL Awards 2026 durante la 53.ª Convención Internacional de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés MEXTESOL.

Dicho reconocimiento permite acreditar el dominio del idioma inglés mediante instrumentos certificados a nivel mundial, asegurando que los estudiantes obtengan competencias fundamentales para potenciar su formación integral y facilitar su inserción en entornos académicos y profesionales globales.

Con este logro, la UAT refrenda su convicción con la excelencia y la formación integral, consolidando la enseñanza y acreditación de lenguas extranjeras como ejes estratégicos de internacionalización.

CUMPLE GATTÁS, LLEVA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA A COLONIA. – El alcalde Lalo Gattás entregó una obra de pavimentación hidráulica en la colonia Tecnológico, de esta manera da cumplimiento a un compromiso adquirido con familias victorenses de ese sector. La infraestructura viene a mejorar la movilidad y calidad de vida de los habitantes del sector.

Enmarcado por integrantes del Cabildo Victorense y acompañado de su esposa, la señora Lucy de Gattás, Lalo presidió el corte inaugural de esta obra, que se ubica en la calle Kepler, entre avenida Tecnológico y calle Thomas Alba Edison, y que abarca tres cuadras.

Los beneficiarios agradecieron al alcalde esta obra que hace más accesible su comunicación, y lo hicieron a través del profesor Francisco Trujillo Gallegos, quien hizo manifiesto el reconocimiento de los habitantes de ese punto, por hacer realidad esta infraestructura, que representa una mejora para las familias y la comunidad.