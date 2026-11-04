Premian a la UAT en los TOEFL Awards 2026 por su calidad y proyección internacional

El Institute of International Education entregó al CeUI Victoria el reconocimiento a la excelencia en la enseñanza de lenguas extranjeras

Ciudad Victoria, Tam.; 4 de noviembre de 2026.- Bajo la visión estratégica del rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) consolidó su proyección internacional al recibir un prestigioso reconocimiento del Institute of International Education (IIE) por la excelencia y calidad en la enseñanza del idioma inglés mediante las evaluaciones TOEFL.

Este galardón fue entregado al Centro Universitario de Idiomas Victoria (CeUI Victoria) en la ciudad de Puebla, en el marco de la ceremonia TOEFL Awards 2026 durante la 53.ª Convención Internacional de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés MEXTESOL.

Dicho reconocimiento permite acreditar el dominio del idioma inglés mediante instrumentos certificados a nivel mundial, asegurando que los estudiantes obtengan competencias fundamentales para potenciar su formación integral y facilitar su inserción en entornos académicos y profesionales globales.

De igual manera, representa un sólido respaldo a los procesos de evaluación y certificación que ofrece la Secretaría Académica a través del CeUI Victoria, reafirmando el compromiso de la institución de acercar servicios educativos de alta calidad tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general.

Por otra parte, destaca el trabajo del personal de este centro, cuya labor resulta clave para ampliar las oportunidades de formación, movilidad y desarrollo profesional de los estudiantes.

Con este logro, la UAT refrenda su convicción con la excelencia y la formación integral, consolidando la enseñanza y acreditación de lenguas extranjeras como ejes estratégicos de internacionalización.