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Invita Secretaría de las Mujeres a la conferencia “Ley Olimpia: Violencia Digital, lo Virtual es Real” en Ciudad Victoria

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 04 de 2026.- En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la secretaria de las Mujeres, Marcia Benavides Villafranca, informó que este viernes 6 de noviembre se llevará a cabo la conferencia “Ley Olimpia: Violencia Digital, lo Virtual es Real”, impartida por Olimpia Coral Melo, activista y defensora de los derechos digitales de las mujeres, en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón.

La titular de la dependencia destacó que será una oportunidad para conocer la historia de Olimpia Coral Melo y la lucha que emprendió para lograr el reconocimiento de la violencia digital en la ley, un avance que contribuyó a visibilizar y combatir las agresiones contra las mujeres en los espacios virtuales.

La conferencia dará inicio a las 18:00 horas, por lo que se invita al público a ingresar a partir de las 17:30 horas, agregó Marcia Benavides.

Los boletos son gratuitos y pueden obtenerse en los siguientes puntos:

Secretaría de las Mujeres: calle 11 y 12 Olivia Ramírez, de 8:00 a 19:00 horas.

Taquilla del Teatro Amalia G. de Castillo Ledón: de 8:00 a 16:00 horas.

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