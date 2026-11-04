Impulsa STPS inclusión laboral para personas con discapacidad

-Alcanza 30% de colocación en ferias de empleo

Tampico, Tamaulipas.- Noviembre 04 de 2026.- El fortalecimiento de oportunidades laborales para los grupos en situación de vulnerabilidad es una prioridad del Gobierno de Américo Villarreal Anaya, que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) promueve acciones de sensibilización con el sector empresarial para avanzar hacia espacios laborales más incluyentes y garantizar el acceso al empleo en condiciones de igualdad.

El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emmanuel Reséndez Gómez, informó que se trabaja de manera coordinada con instituciones como el Teletón, particularmente en la zona sur del estado, donde se realizó un simposio de concientización dirigido a empresas para fomentar la contratación de personas con discapacidad y eliminar prejuicios que limitan su incorporación al mercado laboral.

Explicó que, aunque todavía pueden presentarse barreras y prácticas de exclusión en algunos centros de trabajo, existe disposición de diversas empresas para ampliar sus oportunidades de contratación y reconocer las capacidades, habilidades y talento de este sector de la población.

Como parte de estas estrategias, la dependencia fortalece las ferias de empleo inclusivas, espacios donde las personas con discapacidad pueden establecer contacto directo con empleadores y acceder a vacantes acordes con sus perfiles y competencias.

Reséndez Gómez destacó que estos encuentros registran alrededor de un 30 por ciento de colocación laboral, resultado que refleja los avances en la vinculación entre buscadores de empleo y empresas, así como la importancia de mantener y ampliar este tipo de iniciativas.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrenda su compromiso de impulsar un mercado laboral sin barreras, donde las oportunidades sean accesibles para todas las personas, como parte del trabajo que desarrolla el Gobierno Humanista y de la Transformación de Américo Villarreal Anaya.