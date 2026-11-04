Impulsa SET nuevas estrategias para fortalecer los aprendizajes fundamentales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 04 de 2026.- Con la idea de fortalecer las estrategias para impulsar los aprendizajes fundamentales en la educación básica, se efectuó la Reunión de Trabajo para el Análisis Pedagógico de los Instrumentos de Evaluación Tamaulipas Aprende 2026 “Del Reactivo al Aprendizaje”.

Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica en la entidad, indicó que el objetivo de esta jornada fue analizar los instrumentos y reactivos de la prueba Tamaulipas Aprende, por grado y campo formativo evaluado, para identificar los aprendizajes, contenidos, PDA (Procesos de Desarrollo de Aprendizaje) y habilidades que se ponen en práctica en el aula.

Informó que la finalidad de este ejercicio académico es establecer, de forma puntual, una propuesta de intervención que ayude a mejorar los niveles de aprovechamiento educativo alcanzados por las y los estudiantes de educación básica de Tamaulipas durante la prueba.

Aseguró que, con este ejercicio de reflexión pedagógica, la Secretaría de Educación fortalece las estrategias para transformar los resultados de la evaluación en acciones concretas que impacten de manera positiva en el aprendizaje en las aulas, logrando una educación de calidad.

Resaltó el compromiso del Gobierno de Tamaulipas, que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, implementa una política educativa que impulsa los aprendizajes fundamentales en beneficio de las y los estudiantes de educación básica.