Comisión de Agricultura que preside Olga Sosa, impulsa certificación de rastros municipales

La Senadora también se reunió con integrantes de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda y representantes del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI)

Ciudad de México, 4 de noviembre de 2026.- La Comisión de Agricultura del Senado de la República, presidida por la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, celebró su Décima Primera Reunión Ordinaria, en la que se impulsaron acciones de alcance nacional para fortalecer las condiciones sanitarias de los rastros municipales y respaldar a los productores mexicanos de fresa ante las presiones comerciales de Estados Unidos.

Durante la reunión la Comisión aprobó por unanimidad un dictamen para exhortar a las entidades federativas, los municipios y el Gobierno Federal a promover la revisión, modernización y certificación de los rastros, así como fortalecer sus condiciones de infraestructura, operación y cumplimiento sanitario. El objetivo es garantizar la inocuidad de los productos cárnicos, prevenir riesgos sanitarios y ambientales y proteger la salud de las familias mexicanas.

“El tema es, ante todo, de salud de las personas. La carne que no pasa por un rastro con inspección veterinaria llega a la mesa sin control sanitario. Eso expone a las familias a enfermedades como brucelosis, salmonelosis o cisticercosis, y a sustancias no permitidas como el clembuterol. Un rastro municipal que funciona bien protege lo que comen miles de familias todos los días”, destacó la senadora durante la presentación del dictamen.

En el apartado de asuntos generales, la Comisión impulsó un punto de acuerdo para respaldar a las y los productores mexicanos de fresa ante las investigaciones por presuntas prácticas de dumping iniciadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

La propuesta contempla exhortar a las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural a implementar estrategias de defensa comercial, evaluar posibles medidas arancelarias y barreras proteccionistas, brindar acompañamiento técnico y fortalecer el desarrollo tecnológico y fitosanitario del sector.

Olga Sosa encabeza reunión con integrantes de CONOREVI

Con el propósito de fortalecer la coordinación entre el Senado de la República y los organismos estatales de vivienda, la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz encabezó una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda y representantes del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI), con la destacada participación de Germán Fernández de Tamaulipas.

Durante el encuentro se abordaron los principales retos para hacer efectivo el derecho humano a una vivienda adecuada, particularmente la necesidad de articular los programas de Vivienda para el Bienestar, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con las autoridades y organismos de vivienda de las entidades federativas, así como fortalecer la coordinación con instituciones como CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Olga Sosa destacó la importancia de avanzar en una política que contemple vivienda adecuada, opciones para las y los jóvenes, acceso a vivienda para las familias de menores ingresos, recuperación de viviendas abandonadas y alternativas de apoyo para las personas deudoras de créditos habitacionales.

Por su parte, el presidente del CONOREVI, José Antonio Chávez Rodríguez, planteó la necesidad de actualizar el marco normativo y articular las políticas públicas de vivienda y desarrollo urbano entre los distintos órdenes de gobierno.

La reunión contó con la participación de la senadora Guadalupe Chavira y el senador Oscar Cantón Zetina.