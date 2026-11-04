Invita SEDUMA a celebrar el Día Mundial del Urbanismo

El Tercer Encuentro “Desarrollo de las Ciudades” reunirá a especialistas, autoridades, académicos y ciudadanía para abordar los desafíos del crecimiento urbano, la movilidad y el ordenamiento territorial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 04 de 2026.- Construir ciudades más seguras, accesibles y con mejores servicios para las familias tamaulipecas es el objetivo del Tercer Encuentro del Día Mundial del Urbanismo, denominado “Desarrollo de las Ciudades”, que el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), realizará este jueves 5 de noviembre, a partir de las 9:45 horas, en el auditorio del Museo de Historia Natural de Tamaulipas (TAMUX), en Ciudad Victoria.

La jornada reunirá a autoridades, especialistas, académicos, profesionistas y ciudadanía para intercambiar experiencias y plantear soluciones a los desafíos que enfrentan las zonas urbanas, desde el crecimiento de los asentamientos humanos hasta la movilidad, la infraestructura y el aprovechamiento responsable del territorio.

El subsecretario de Desarrollo Urbano, Fernando Daniel Páez Suárez informó que entre los principales temas destaca la necesidad de actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial para aprovechar mejor los espacios y servicios existentes, evitar la expansión descontrolada de las ciudades y garantizar que las decisiones sobre el uso del suelo consideren las necesidades de la población.

Añadió que también se analizará la importancia de la consulta pública como una herramienta para escuchar a los distintos sectores sociales, conciliar intereses y construir acuerdos que permitan orientar el desarrollo de los municipios con una visión de largo plazo.

Otro aspecto relevante será la prevención de riesgos asociados con nuevos proyectos inmobiliarios, particularmente sus efectos en la circulación vehicular y el comportamiento de las aguas pluviales. En este sentido, la SEDUMA promueve criterios técnicos para fortalecer los Estudios de Impacto Vial e hidrológicos, a fin de anticipar problemas y procurar desarrollos más seguros y compatibles con su entorno.

Páez Suárez precisó que la movilidad tendrá un espacio especial con la presentación de la experiencia del sistema CONECTA, una alternativa de transporte público gratuito impulsada por el Gobierno del Estado en Ciudad Victoria, que busca facilitar los traslados, mejorar la conectividad y ofrecer un servicio moderno, accesible y digno a la población.

El programa contempla los foros “Impactos Urbanos” e “Instrumentos de Ordenamiento Territorial”, con la intervención de representantes de los gobiernos estatal y municipales, instituciones académicas y sector privado.

Asimismo, el Doctor y Maestro en Urbanismo, Daniel Pérez Torres impartirá la conferencia magistral “Ordenamiento territorial y gestión del suelo, Proyecto: Tren de pasajeros México–Nuevo Laredo”, mientras que el taller “Rediseño con énfasis en seguridad vial” permitirá explorar alternativas para contar con calles y espacios públicos más seguros para peatones, ciclistas y automovilistas.

Este encuentro responde a la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, cuya administración impulsa una planeación territorial que vincule el crecimiento económico con la justicia social, la protección ambiental y el bienestar de las personas, mediante la coordinación entre instituciones y la participación ciudadana.

La SEDUMA invita a estudiantes, profesionistas, desarrolladores, consultores, servidores públicos y ciudadanía en general a formar parte de este espacio de diálogo, donde las ideas y experiencias contribuirán a definir mejores alternativas para el futuro urbano de Tamaulipas.

La participación es gratuita y requiere registro previo, disponible en el siguiente enlace: Porque una ciudad mejor planeada no solo se refleja en sus calles, edificios o infraestructura, sino también en la seguridad, las oportunidades y la calidad de vida de quienes la habitan.