Refuerza UTTN vinculación entre sus estudiantes y el sector empresarial

Reynosa, Tamaulipas.- Noviembre 03 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la formación práctica y vincular los conocimientos adquiridos en el aula con los procesos actuales de la industria, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) impulsa la vinculación de su comunidad estudiantil con el sector empresarial de la región.

Tadeo Luebbert Iberri, rector de la universidad, compartió que recientemente estudiantes de la Ingeniería en Aeronáutica en Manufactura realizaron una visita industrial a la empresa Corning Optical Communications para conocer los procesos de manufactura, producción y control de calidad que se desarrollan en ella.

Dijo que, a través de esta visita, también identificaron la aplicación de tecnologías, materiales, equipos y sistemas de automatización utilizados en la industria. Además, tuvieron la oportunidad de relacionar los conocimientos adquiridos en el aula con procesos industriales reales, fortaleciendo sus competencias y ampliando su perspectiva sobre las exigencias y dinámicas del sector productivo.

Expresó que las alumnas y los alumnos recibieron una plática de inducción en la que conocieron aspectos generales de la empresa y sus principales procesos. Posteriormente, realizaron un recorrido por las instalaciones, iniciando en las áreas de ensamble de fibra óptica, donde observaron las diferentes fases que intervienen en el proceso de producción.

Indicó que personal de Corning Optical Communications proporcionó información relacionada con los materiales empleados en la fabricación, así como con el funcionamiento y la aplicación de las máquinas, herramientas y equipos utilizados en los procesos productivos.

Subrayó que, con estas acciones, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte refrenda su compromiso de impulsar una educación vinculada con el sector productivo y orientada al desarrollo de profesionistas con las competencias que demanda la industria, acorde con las políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.