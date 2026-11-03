Promueve STPS  prevención de riesgos psicosociales y cumplimiento de la Ley Silla en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Noviembre 03 de 2026.- Con el propósito de fortalecer las condiciones de salud, bienestar y descanso en los centros de trabajo, bajo la política laboral impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó una jornada de asesorías sobre la NOM-035-STPS-2018 y la reforma laboral conocida como Ley Silla, dirigida a integrantes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

La actividad estuvo enfocada en orientar a las personas participantes sobre la prevención de los factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral, así como en el conocimiento de las disposiciones que garantizan el derecho al descanso durante la jornada de trabajo.

A través de esta capacitación se busca fortalecer los conocimientos de las agencias distribuidoras de automotores para favorecer el cumplimiento de las disposiciones laborales aplicables y contribuir a la construcción de espacios de trabajo más saludables, seguros y respetuosos de los derechos de las personas trabajadoras.

Durante la asesoría se desarrollaron los temas correspondientes a la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, relacionada con los factores de riesgo psicosocial, así como las disposiciones de la Ley Silla, que reconoce la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el descanso durante las actividades laborales.

La capacitación fue impartida por la capacitadora del Departamento de Asesoría Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo, Martha Laura Silva Hernández, con la participación del director de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Tamaulipas, A.C., José Antonio Medina Chávez.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fortalece la orientación al sector productivo y promueve el cumplimiento de la normatividad laboral, en congruencia con la política del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, que coloca el bienestar de las personas trabajadoras y el trabajo digno como prioridades.