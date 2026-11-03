Preserva la UAT la tradición del Día de Muertos en todos sus campus

Ciudad Victoria, Tam.- 3 de noviembre de 2026.- En una vibrante muestra de orgullo cultural y cohesión institucional, todas las facultades, unidades académicas y preparatorias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) unieron esfuerzos para celebrar el Día de Muertos, llenando de color, aroma y tradición cada uno de sus campus en las zonas norte, centro y sur del estado.

Bajo la visión humanista y transformadora del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT promueve estos encuentros para afianzar la enseñanza integral de sus estudiantes y potenciar sus competencias profesionales.

Estudiantes, docentes y personal administrativo trabajaron en equipo para el diseño y montaje de escenografías temáticas, la habilitación de recintos culturales, la realización de concursos de altares tradicionales, pasarelas de catrinas, certámenes de calaveritas literarias y exposiciones artesanales.

En todos los campus, los planteles universitarios recibieron la visita de familias locales, escuelas y cronistas, organizando recorridos guiados y festivales que favorecieron la convivencia social.

En este marco, se dio especial realce a las manifestaciones del Xantolo y la cosmovisión huasteca, promoviendo el baile de cuadrillas, las comparsas y el uso de máscaras tradicionales, acompañados de espacios académicos de divulgación que permitieron a los estudiantes profundizar en el origen de estas costumbres y fortalecer su arraigo cultural.

Con estas acciones, la UAT reafirma su compromiso con la preservación de los valores de la identidad mexicana, demostrando que la educación integral va de la mano con el amor por nuestra cultura y el fortalecimiento del tejido social.