POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Buscan con Lupa sucesora de Taddei para el INE

Este miércoles 4 de noviembre será emitida la convocatoria para elegir el relevo de Guadalupe Taddei en el INE, pero un día antes por la tarde, aún no se había logrado un consenso para elaborar el documento formal invitando a participar en este proceso, del cual saldrá quien presidirá el Instituto Nacional Electoral hasta el año 2032. Y es que los partidos políticos, tiene sus propias propuestas incluyendo mecanismos más estrictos en la conformación del Comité Técnico de Evaluación, esto se refiere a las personas que tendrá a su cargo la valoración de los aspirantes, a los perfiles que serán sometidos a la votación del pleno de la Cámara.

Después del descalabro sufrido con la figura de Guadalupe Taddei Zavala, ahora buscarán con lupa a la persona que la suceda; entendemos las dudas y zozobras que deben reinar en torno a la elaboración de la convocatoria en el círculo que tiene la responsabilidad de redactar los requisitos de quienes aspiren a ese cargo.

De ahí que, los partidos políticos hoy proponen mecanismos con participación ciudadana, mayor vigilancia de las evaluaciones y transparencia en la designación de personas aspirantes. Por su parte la Cámara de Diputados está obligada a actuar con estricto apego a la legalidad, eso siempre ha sido requisito o por lo menos planteamiento, pero frente al presunto caso de corrupción protagonizado por Taddei Zavala, ahora en manos de la Fiscalía General de la República, están más comprometidos a actuar con apego a la legalidad.

Estamos hablando de que la próxima presidencia del INE (2027-2032) conducirá los trabajos electorales de 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas de las 32 que existen el país; renovarán los 500 integrantes de la Cámara de Diputados (200 de ellos plurinominales) y los diputados de 17 Congresos locales. Más de 20 mil elementos saldrán de este proceso y tendrán la responsabilidad de conducir poco más de la mitad del país.

Este mismo titular del INE tendrá bajo su responsabilidad la organización de los comicios presidenciales de 2030 y renovación del Congreso de la Unión, eso tan sólo en el tema federal y en “cortito” estamos hablando nada más de los próximos 3 años.

Todo esto, no es poca cosa, la responsabilidad es muy grande, sobre todo cuando llega en un clima de desconfianza luego de la sacudida que tuvo el INE con la caída de Taddei Zavala.

La cuestión es que no han logrado un consenso para publicar dicha convocatoria. El borrador, difundido desde la semana pasada, prevé que el proceso de selección estará dirigido únicamente a mujeres y establece fechas previstas para la conformación del Comité Técnico de Evaluación y la aplicación de exámenes.

El coordinador de Acción Nacional en San Lázaro, Elías Lixa, planteó ocho propuestas para modificar la convocatoria del proceso de selección de la nueva consejera presidenta del INE. Eso ocurrió la mañana de este martes 3 de noviembre.

¡Y en esas estamos¡ En espera a que salga humo blanco.

DIF-TAM LOGRA RECURSOS PARA 100 CIRUGÍAS DE CATARATAS. –

Gracias a los recursos recaudados durante la cena con causa “Almas Tamaulipecas 2026”, organizada por el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la señora María de Villarreal, más de 100 personas podrán recibir el beneficio de una cirugía de cataratas. La institución asistencial reporta la realización de 6 mil 262 cirugías de cataratas y pterigión (carnosidad en el ojo), y tener en proceso más de mil 300 intervenciones.

Los resultados del evento fueron superiores a la meta de recaudación que se habían propuesto, ya que reunió aportaciones de funcionarios estatales, federales y municipales, así como de los Poderes Legislativo y Judicial, y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La estrategia quirúrgica oftalmológica la desarrolla el DIF Tamaulipas en coordinación con el Patrimonio de la Beneficencia Pública, de esta manera se acercan procedimientos especializados a personas que requieren atención prioritaria.

SALDO POSITIVO EN PUENTE DE DIA DE MUERTOS. – El Gobierno de Victoria implementó oportunamente un operativo especial en los panteones municipales; la Coordinación de Protección Civil Municipal, en coordinación con elementos de apoyo de la Guardia Estatal, sostuvieron recorridos permanentes de vigilancia y prevención en los cementerios del Cero Morelos y La Cruz, lugares muy concurridos y que no tuvieron ningún incidente

El alcalde Lalo Gattás, encargó a la secretaria de Bienestar Social, Lorena Zapata Medina, estar atenta al movimiento de los cementerios y actuar en coordinación con el personal de la Dirección de Panteones, brindando atención a los visitantes durante estas jornadas de tradición.

Esta vez la anfitrionía del municipio incluyó obsequiar café y pan a las personas que desde temprana hora arribaron con flores para honrar la memoria de sus difuntos. Este detalle fue oportuno, porque muchas personas vienen de ejidos y comunidades cercanas a visitar sus difuntos y llegan temprano, sin haber ingerido alimentos.

Asimismo, se exhortó a los visitantes a respetar las recomendaciones e indicaciones de Protección Civil, con el propósito de prevenir accidentes y garantizar una visita segura a los camposantos.

PROMUEVE LA UAT EL RECONOCIMIENTO DE LAS TRADICIONES. – A través de la Feria del Libro, la Universidad Autónoma de Tamaulipas promueve la difusión de las costumbres populares. En ese escenario fueron presentada una muestra artística conformada por bailes típicos y representaciones de las costumbres populares de esta temporada, fue el caso de la Danza de la Viejada

Entre estas actividades, la Compañía Titular de Teatro Zona Sur de la UAT, en colaboración con el Ballet Folklórico Yacatecuhtli, presentó una muestra artística que incluyó bailes típicos y representaciones de las costumbres populares, entre ellas la tradicional Danza de la Viejada.

Nora Hernández Arriola, Directora General de la Compañía Titular de Teatro Zona Sur, expresó que uno de los principales objetivos de estas actividades, es acercar a los universitarios y a las nuevas generaciones al conocimiento de las tradiciones y costumbres de los pueblos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad cultural.

De esta manera, la UAT amplía la oferta cultural de la Feria del Libro, al consolidarla como un espacio de encuentro donde la literatura, el teatro, la danza y las expresiones populares contribuyen a la formación integral y a la sensibilización de la comunidad.