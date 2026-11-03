Olga Sosa respalda reforma para proteger a creadores y fortalecer los derechos de autor en el entorno digital

La senadora destacó que la reforma brinda certeza jurídica a las plataformas digitales, protege a las personas creadoras y no establece mecanismos de censura ni vigilancia generalizada en internet

Ciudad de México, 3 de noviembre.– En el marco de la discusión del dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz manifestó su respaldo a esta actualización legislativa, al considerar que representa un paso importante para proteger el trabajo de las personas creadoras y establecer reglas claras de responsabilidad para los proveedores de servicios de internet.

El dictamen de minuta aprobado con 72 votos a favor y 37 en contra, en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de internet, pasa al ejecutivo para su aprobación.

La legisladora señaló que detrás de cada canción, película, libro y obra artística existe talento, creatividad, inversión y años de esfuerzo, por lo que es indispensable garantizar que quienes producen contenidos puedan ejercer y defender sus derechos también en el entorno digital.

Explicó que la reforma fortalece el régimen de responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet, al establecer supuestos específicos para determinar cuándo pueden ser responsables por infracciones a los derechos de autor.

“Así mismo, recoge de manera puntual el compromiso histórico que asumió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un compromiso firme e iirenunciable con la libertad de expresión y la defensa irrestricta de los derechos de las y los creadores”

Precisó que no se trata de responsabilizar automáticamente a las plataformas por las actividades de sus usuarios, sino de establecer consecuencias jurídicas cuando incumplan las condiciones del régimen de puerto seguro y se actualicen los supuestos de participación o beneficio previstos en la ley.

Olga Sosa fue enfática al señalar que la reforma no representa un instrumento de censura, no establece vigilancia generalizada en internet ni obliga a las plataformas a monitorear preventivamente todos los contenidos y no autoriza bloqueos arbitrarios.

Por el contrario, mantiene las garantías del régimen de puerto seguro, incluido el procedimiento de aviso y retirada y la posibilidad de contraaviso para las personas usuarias.

Asimismo, destacó que el proceso legislativo incorporó mayores garantías de transparencia, al establecer que las políticas de atención a infractores reincidentes deberán ser públicas e incluir mecanismos mínimos de notificación a los usuarios.