Lleva Tamaulipas al CIESAS Noreste las voces de las infancias con vínculo migrante

Monterrey, Nuevo León.- Noviembre 03 de 2026.- A través de 142 dibujos elaborados por niñas, niños y adolescentes tamaulipecos con vínculo migrante, el Gobierno de Tamaulipas llevó al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Noreste una exposición que abre espacios de diálogo y reflexión sobre las experiencias de las infancias ante la migración y sus efectos en la vida familiar y social.

La muestra reúne expresiones realizadas a mano alzada que reflejan sentimientos, vivencias y percepciones relacionadas con la separación familiar, la distancia, los vínculos afectivos que permanecen a través de las fronteras, así como los riesgos y las distintas formas de violencia presentes en sus entornos.

Durante la presentación, el director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), Juan José Rodríguez Alvarado, expuso las diversas realidades que enfrentan niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana, así como los retos institucionales para garantizar su reconocimiento, atención y protección integral.

Al destacar el valor de esta iniciativa, Rodríguez Alvarado señaló que los 142 dibujos permiten conocer cómo las infancias viven y comprenden la migración, por lo que es indispensable escuchar sus experiencias, reconocer sus emociones y generar espacios donde sus voces sean consideradas en la construcción de respuestas que garanticen sus derechos.

Por su parte, el Director Regional del CIESAS Noreste, Alberto Barrera Enderle, destacó que la exposición representa una oportunidad para acercarse a las experiencias y emociones de las infancias desde sus propias perspectivas, además de aportar elementos para la reflexión y la investigación social sobre el fenómeno migratorio.

Esta iniciativa es resultado de la coordinación entre el Gobierno de Tamaulipas, mediante el ITM, el CIESAS Noreste, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM ONU-Migración) y UNICEF México, organismos especializados que aportan experiencia y conocimiento en movilidad humana y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. También se contó con el respaldo de la Representación de Tamaulipas en Nuevo León.

Rodríguez Alvarado, dijo que con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes impulsa la colaboración con instituciones académicas y organismos nacionales e internacionales para atender los desafíos de la movilidad humana, colocando en el centro la protección de los derechos y el bienestar de las infancias tamaulipecas.